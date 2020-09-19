ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 14 yaralı

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19 Eylül 2020 Cumartesi 12:43:00 - Güncelleme:19 Eylül 2020 Cumartesi 12:43:00

ABD'nin Rochester kentinde silahlı saldırı: 2 ölü, 14 yaralı

Kaynak: AA

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ABD'nin New York eyaletine bağlı Rochester kentinde bir 100 kişinin eğlence düzenlediği bir eve silahlı saldırı düzenlendi. Düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

Yetkililer, Rochester'de yaklaşık 100 kişinin eğlence düzenlediği bir eve günün erken saatlerinde silahlı saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralandığı belirtildi.

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Rochester'de siyahi Amerikalı Daniel Prude'un martta gözaltına alınması esnasında kafasına poşet geçirilmesi sonucu hayatını kaybetmesiyle kent polisi eleştirilerin odağı olmuştu.

Otopsi raporunda siyahi Prude'un ölümü, ''fiziksel baskı sonucu boğulma komplikasyonları'' ve "cinayet" olarak kayda geçmişti.

Medyaya yansıyan görüntüler büyük yankı uyandırırken 6 ay sonra tekrar gündeme taşınan ölüm hadisesiyle ilgili video kaydı sosyal medyadaki paylaşımlarda geniş yer tutmuş, Prude’un kafasına tükürük poşeti geçirerek ölmesine neden olan 7 polis memuru görevden uzaklaştırılmıştı.

ABD, mayıs ayında Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesi ve son olarak Wisconsin'in Kenosha kentinde siyahi Jacob Blake'in polis tarafından, çocuklarının gözü önünde 7 kez ateş açılarak vurulması, ülke genelinde protestolara ve siyahilere yönelik yeniden alevlenen polis şiddeti tartışmalarına sahne oluyor.

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