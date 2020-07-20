  • BIST
    119281
  • Dolar
    6,8595
  • Euro
    7,8566
  • Altın
    400,8650
İstanbul
20 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD Başkanı Trump'tan maskeli 'vatanseverlik' mesajı
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 177'ye yükseldi
Uyuşturucu operasyonlarında bir hafta: 3 bin 338 kişi yakalandı
ABD'de Kovid-19'a karşı trilyon dolarlık yeni teşvik paketinin görüşmeleri başladı
Balçova'daki yangın kontrol altında
ABD'den 11 Çinli şirkete yaptırım
Tunus Cumhurbaşkanı Said: Meclis çalışmalarına engel olunması kabul edilemez
Ayasofya'da ilk cuma namazı kılınacağı zaman bakın nereye gidiyor!
Hamas: Filistinlilerin evlerinin yıkılmasındaki artış ilhak planının pratiğe dökülmesidir
Beypazarı şehitleri sonsuza dek yan yana
Bakan Koca uyardı: Düğünleri hastalık, yoğun bakım izlemesin
STK'lara yönelik eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı terörist, yakalandı
Yamaç paraşütüyle Denizli'den Eskişehir'e 'rekor' uçuş
ABD'den Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlalleri nedeniyle 11 Çinli şirkete yaptırım
Uyuşturucu operasyonlarında son bir haftada 3 bin 338 kişi yakalandı
ABD'nin Portland kentinde protestocular mahkeme binasını ateşe verdi
İran İHA'ların kod ve şifrelerini çözdü mü?
Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir dönemi sona erdi
Sosa'nın eşinden 'iki keklik' türküsü
BM: Azerbaycan-Ermenistan çatışmasının büyümesi felaket olur
AB Liderler Zirvesi'nin 4. gün oturumları başladı
Bakan Koca, günün koronavirüs tablosunu paylaştı
Afganistan'da intihar saldırısında 8 asker öldü
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 88 kişi hayatını kaybetti
20 Temmuz 2020 Pazartesi 21:55:00 - Güncelleme:20 Temmuz 2020 Pazartesi 21:55:00

ABD'nin Portland kentinde protestocular mahkeme binasını ateşe verdi

ABONE OL

ABD'nin Portland kentinde polis şiddeti karşıtı gösterilerde protestocuların federal mahkeme binasını ateşe verdiği bildirildi.

AP'nin haberine göre, ABD'nin Portland kentinde polis şiddeti karşıtı göstericiler, geçen hafta sonu mahkeme binasını korumak için yerleştirilen engelleri aştı ve federal mahkeme binasının girişini ateşe verdi.

Mahkeme binası içerisindeki federal güvenlik güçleri protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Portland polisinden yapılan açıklamada, yüzlerce protestocunun dün geceden sabaha kadar olay mahallinde toplandığı ve çok sayıda protestocunun koruyucu kasklar, gaz maskeleri, şemsiye ve sopalarla bina kapısına yöneldiği belirtildi.

Açıklamada, federal güvenlik güçlerinin bina içerisinden çıkarak protestocuları dağıttığı ifade edildi.

ABD İÇ GÜVENLİK BAKANLIĞINDAN İDDİALARA TEPKİ

ABD İç Güvenlik Bakan Vekili Chad Wolf, Portland Belediye Başkanı Ted Wheeler'in, federal güvenlik güçlerinin kentteki şiddeti tırmandırdığı iddiasını "tamamen sorumsuz bir yorum" olarak niteledi.

Fox News kanalına konuşan Wolf, Bakanlığın sorumluluklarından geri adım atmayacağına işaret ederek, "Gerilimi tırmandırmıyoruz, federal binaları koruyoruz." ifadesini kullandı.

Demokrat Partili Wheeler, federal güvenlik güçlerinin Portland'daki varlığının daha fazla şiddete ve vandalizme yol açtığını belirterek, bu güçlerin şiddeti tırmandırdığını ve kentte istenmediklerini dile getirmişti.

Geçen hafta kentteki federal güvenlik güçlerinin protestocuları gözaltına almak için plakasız araç kullanması büyük tepki çekmişti.

ABD'nin Minnesota eyaletinde polis şiddeti sonucu yaşamını yitiren siyahi Amerikalı George Floyd için birçok kentte düzenlenen protestolar Oregon eyaletinin Portland kentinde de devam ediyor.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER