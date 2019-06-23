ABD'nin Orta Doğu Barış Planı değil 2'nci Balfour Deklarasyonu

Filistin Dışişleri Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamada, "Bu proje, Filistin devletinin ekonomisi ve dayanaklarından söz etmiyor. Bu proje, işgal ve gayrimeşru yerleşimi temize çıkarmaya çalışıyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Filistin devletinin ekonomisinin kayıt altına alınarak, gelişme ve kalkınma imkanlarından mahrum bırakılmak istendiğine dikkat çekildi.

ABD yönetiminin Filistinlilere ve haklarına karşı aldığı düşmanca tavırların ve gerçek niyetlerinin günden güne ortaya çıktığı vurgulanan açıklamada, "Buna Filistin halkının varlığını, tarihi, coğrafyayı ve gerçekleri yok sayan ve Filistin halkına sanki tesadüfen orada bulunmuş bir ahali gibi muamele eden 'Uğursuz Trump Deklarasyonu' ya da '2'nci Balfour Deklarasyonu' diyebiliriz." değerlendirmesi yapıldı.

Yüzyılın Anlaşması planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade edilen "Refah İçin Barış" isimli ekonomi çalıştayı, ABD'nin katkılarıyla Bahreyn'in başkenti Manama'da 25 ve 26 Haziran'da düzenlenecek.

Çalıştayda Filistin'e yapılacak ekonomik yardımların masaya yatırılması ve hangi ülkelerin bunları üstleneceği gibi konuların ele alınması bekleniyor.

Yüzyılın Anlaşması planına karşı çıkan ve bunun ayağını oluşturan Bahreyn'deki çalıştaya katılmayacağını açıklayan Filistin yönetimi ise bölge ülkelerini de çalıştayı boykota çağırmıştı.

Birinci Dünya Savaşı sırasında İngiltere Dışişleri Bakanı Arthur James Balfour'un, 1917'de siyonist hareketin önde gelen liderlerinden Baron Walter Rothschild'e hitaben yazdığı "Filistin topraklarında Yahudiler için bir vatan vadeden" belge, Balfour Deklarasyonu olarak ilan edilmişti.

AA