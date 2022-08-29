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29 Ağustos 2022 Pazartesi 10:16:00 - Güncelleme:29 Ağustos 2022 Pazartesi 10:17:00

ABD'nin Oregon eyaletinde silahlı saldırı sonucu 3 kişi öldü

Kaynak: AA

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ABD'nin Oregon eyaletinin Bend kentindeki alışveriş merkezinde düzenlenen silahlı saldırıda en az 3 kişi hayatını kaybetti.

CNN'nin haberine göre, polis yetkilileri silahlı saldırıda aralarında şüphelinin de bulunduğu 3 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Yetkililer, saldırganın önce otoparkta ateş etmeye başladığını, bir kişinin vurularak hastaneye kaldırıldığını ve orada öldüğünü söyledi.

Saldırganın daha sonra ateş etmeye devam ederek bir mağazaya girdiğini ve burada bir kişiyi daha öldürdüğünü aktaran yetkililer, mağazada ölü bulunan üçüncü kişinin ise saldırgan olduğunun düşünüldüğünü belirtti.

Yaralıların da olduğu olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

Etiketler : abd saldırı ölü
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