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08 Ağustos 2020 Cumartesi 22:49:00 - Güncelleme:08 Ağustos 2020 Cumartesi 22:49:00

ABD'nin Libya Büyükelçiliği: Libya'daki tüm taraflarla temasta olmayı sürdüreceğiz

Kaynak: AA

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ABD'nin Libya Büyükelçiliği, Libya hükümeti ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'i destekleyen Tobruk'taki Temsilciler Meclisi de (TM) dahil tüm Libyalı taraflarla aktif temasta olmaya devam edeceğini bildirdi.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, Büyükelçi Richard Norland'ın, ülkede kalıcı bir ateşkesi güçlendirecek, ekonomi kurumlarında şeffaflığı sağlayacak ve siyasi süreci Birleşmiş Milletler himayesinde ilerletecek nihai bir yerel çözüm formülüne ulaşma çabalarına ilişkin bilgi almak için Başbakan Serrac ile telefonda görüştüğü belirtildi.

Norland'ın, Libya başbakanının liderliğini övdüğüne işaret edilen açıklamada, Libya'nın egemenliğinin savunulması, ülkenin orta kesiminde (Sirte ve Cufra) silahtan arındırma çözümünün uygulanması ve Ulusal Petrol Kurumunun tüm Libyalılar adına hayati görevini icra etmesinin sağlanması için ülkedeki sorumluluk sahibi tarafların ortak çaba harcadığı belirtildi.

Açıklamada, büyükelçiliğin, dış müdahaleyi reddeden ve barışçıl bir diyalog içinde bir araya gelmek isteyen tüm Libyalı taraflarla aktif temasta olmaya devam edeceği bildirildi.

Bu Libyalı taraflara, Birleşmiş Milletler nezdinde meşru Libya Ulusal Mutabakat Hükümetinin yanı sıra Halife Hafter'i destekleyen Tobruk kentindeki TM'nin de dahil olduğu ifade edildi.

Büyükelçi Norland'ın, İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile de "Sirte ve Cufra'da kapsamlı bir yerel çözüme ulaşılması yolunda taraflar arasında güven inşa edilmesi için harcanan çabalara ilişkin görüştüğü kaydedildi.

Hafter'e destek veren Akile Sahil'in başkanlığını yaptığı TM, geçen ay Mısır'daki Abdulfettah es-Sisi yönetiminden, uluslararası toplum tarafından tanınan hükümete karşı Libya'ya askeri müdahalede bulunma çağrısı yapmıştı.

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