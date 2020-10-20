  • BIST
    1210.41
  • Dolar
    7,8670
  • Euro
    9,3107
  • Altın
    483,4770
İstanbul
16 / 17
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
3 il için Meteoroloji'den yağış uyarısı geldi
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Eninde sonunda Karabağ özgürleşecektir
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 20 Ekim Türkiye koronavirüs tablosunu paylaştı
5. ve 9. sınıflarda yüz yüze eğitim başlıyor... Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar
Can Azerbaycan, haydut Ermenistan'ın bir İHA'sını daha düşürdü
Türkiye ziyareti sonrası Zelenskiy'den flaş açıklama: Türkiye ile üreteceğiz
ABD'nin koronavirüsle başı dertte! Hayatını kaybedenlerin sayısı 225 bini aştı
AK Parti Grup Başkanı Bostancı'dan açık cezaevleri açıklaması: Meclis, açık cezaevindekilere izin uz...
Hollanda, 17 yaşını dolduran kadınları askere alacak
Azerbaycan'ın Paris Büyükelçisi Rahman Mustafayev: Ermenistan savaş suçu işliyor
Düğün konvoyu süsüyle mülteci kaçakçılığı polise takıldı
Başkan Erdoğan'a anlamlı hediye! FETÖ'nün alçak girişimindeki gece uçağı o rotayı çizmişti
Domuz yerine arkadaşını vuran muhtar gözaltına alındı
43 ilin girişinde otobüsler tek tek durduruldu, koronavirüs denetimi yapıldı
İmzalar atıldı! BAE'nin petrolünü Avrupa'ya taşıyacaklar
AB harekete geçti: Rum yönetimi ve Malta için ihlal süreci başlatıldı
FETÖ'cü eski üsteğmene 6 yıl hapis
Azerbaycan istese Ermenistan'ın kalbini vurabilir!
Bülent Turan'dan Meral Akşener'e cevap
Bakan Akar'dan sert açıklama
1'i Kandil kadrosunda 4 terörist öldürüldü
İstanbul Silivri'de fabrika yangını
Rusya, Yeni START anlaşması kapsamında ABD ile nükleer savaş başlıklarını ''dondurmaya'' hazır
Ukrayna, Karadeniz'e 2 deniz üssü kurmaya başladı
20 Ekim 2020 Salı 18:52:00 - Güncelleme:20 Ekim 2020 Salı 18:52:00

ABD'nin koronavirüsle başı dertte! Hayatını kaybedenlerin sayısı 225 bini aştı

Kaynak: AA

ABONE OL

Çin'de başlayıp dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün merkezi haline gelen ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı 225 bin 269'a yükseldi.

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 225 bin 269'a çıktı. Ölü sayısında ise New York eyaleti, 33 bin 497 can kaybıyla ilk sıradaki yerini koruyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 71 bin 954 artışla 8 milyon 459 bin 967'ye yükseldi.

Yaşamını yitirenlerin sayısı ise 537 artarak 225 bin 269'a ulaştı.

Ülkede iyileşenlerin sayısı 5 milyon 504 bini, yapılan test sayısı 127 milyon 73 bini geçti.

Eyaletlere göre, 880 bin 871 vakayla California listenin başında bulunuyor. Bunu 877 bin 77 vakayla Teksas ve 756 bin 727 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısında ise New York eyaleti, 33 bin 497 can kaybıyla ilk sıradaki yerini koruyor.

Kovid-19 salgınında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 7 milyon 602 binden fazla vakayla Hindistan ve 5 milyon 251 bini aşkın vakayla Brezilya izliyor.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER