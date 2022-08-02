VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
500 liralık banknot mu geliyor? Bakan Nebati açıkladı
Bakan Kurum açıkladı! Kira ve konut fiyatları düşecek
Türkiye'de kaç maymun çiçeği vakası var?
Orman yangınlarına ilk müdahale 15 dakikada yapılıyor
Türkiye 2011'den bu yana 9 bin yabancı terörist savaşçıyı sınır dışı etti
Tartışmaların odağındaki ada: Tayvan
ABD'nin Kentucky eyaletindeki sellerde ölenlerin sayısı 37'ye çıktı
Barem Ambalaj Halka Açılıyor
İAR ile TCMB'den yastık altı altınların ekonomiye kazandırılmasına yönelik iş birliği
Fredrik Midtsjö Galatasaray'da
Süper Lig'in gol raporu
ABD'li şarkıcı Della Miles, Kahramanmaraş'ta lavanta hasat etti
QUA Granite'ten 90 dakikada Hızlı ve Seri Üretim
İran'dan ABD'ye rest: Kararlı ve hızlı yanıt vereceğiz
Enerjiye de "koridor" modeli
Tosuncuk ne kadar vurgun yaptı?
Önce ABD şimdi de İngiltere! Tayvan krizi büyüyor
Türkiye'den ABD'ye F-16 çağrısı
"Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz"
Öldürüldüğünü doğruladı
Sera'dan ‘Buraya Kadar'
Çeşme'de ‘Ev'lendi
Tuba bile iyi oynuyor
Aleyna için direğe tırmandılar
02 Ağustos 2022 Salı 11:23:00 - Güncelleme:02 Ağustos 2022 Salı 11:24:00

ABD'nin Kentucky eyaletindeki sellerde ölenlerin sayısı 37'ye çıktı

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD'nin Kentucky eyaletinde sağanak sonucu meydana gelen sellerde yaşamını yitirenlerin sayısı 37'ye yükseldi.

BBC'nin haberine göre, eyalette son yılların en büyük sel felaketinde bilanço ağırlaşmaya devam ediyor.

Yetkililer, şu ana kadar sellerde 37 kişinin hayatını kaybettiğini, yüzlerce kişinin halen kayıp olduğunu ifade etti.

Eyalet Valisi Andy Beshear, sellerde yaşamını yitirenlerin sayısının artmasından endişe ettiklerini kaydetti.

Bölgedeki köprüler ve yüzlerce ev su altında kalırken, 18 bin kişiye de elektrik verilemiyor.

Etiketler : en büyük sel felaketi Eyalet Valisi Andy Beshear ABD
Diziye başlamadan veda etti

Diziye başlamadan veda etti
‘Yalancı' Edis

‘Yalancı' Edis
Shakira'ya sekiz yıl hapis talebi!

Shakira'ya sekiz yıl hapis talebi!
7 yıllık aşkta mutlu son!

7 yıllık aşkta mutlu son!
Boğaz'da unutulmaz konser akşamı

Boğaz'da unutulmaz konser akşamı
Çöp adam Uraz!

Çöp adam Uraz!
Roma enerjisi

Roma enerjisi
Makyaj malzemelerinizi asla paylaşmayın

Makyaj malzemelerinizi asla paylaşmayın
Dadı isyanı!

Dadı isyanı!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX