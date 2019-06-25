25 Haziran 2019 08:17 | Salı
ABD'nin hamlesi sonrası tarihi açıklama: Sonsuza dek kapandı!
İran Dışişleri Sözcüsü Musevi, ABD'nin İran dini lideri Hamaney ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'e yönelik yaptırımlarının diplomasi kanalının sonsuza dek kapanması anlamına geldiğini söyledi.
İran Dışişleri Sözcüsü Musevi, ABD'nin İran dini lideri Hamaney ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'e yönelik yaptırımlarının diplomasi kanalının sonsuza dek kapanması anlamına geldiğini söyledi.
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