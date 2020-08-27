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27 Ağustos 2020 Perşembe 00:30:00 - Güncelleme:27 Ağustos 2020 Perşembe 00:30:00

ABD'nin güneyinde ilerleyen Laura kasırgası 4. kategoriye çıktı

Kaynak: AA

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ABD'nin güneyinde Meksika Körfezi'nde ilerleyen ve Texas ile Louisiana'yı vurması beklenen Laura kasırgası 4'üncü kategoriye çıktı.

ABD'nin güneyinde Meksika Körfezi'nde ilerleyen ve Texas ile Louisiana'yı vurması beklenen Laura kasırgası 4'üncü kategoriye çıktı.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC) Laura kasırgasının ''son derece tehlikeli'' olduğu uyarısında bulundu.

Saatte 225 kilometre hızla ilerleyen kasırganın, yerel saat ile perşembe günü saat 01.00 civarı Texas ile Louisiana'ya vurması bekleniyor.

Louisiana, Texas'ın güneydoğusu ve Mississippi eyaletleri için hortum uyarıları da yapıldı. Şiddetli rüzgar ve su baskınlarının beklendiği Louisiana ve Texas'ta, yağmur nedeniyle su seviyeleri yükselmeye başladı.

Yetkililer, şiddetli ve yıkıcı fırtına dalgalarının kıyı şeridinden yaklaşık 50 kilometre içeri ulaşabileceği uyarısı da yaptı.

Texas ile Louisiana'da yarım milyona yakın kişinin tahliyesi istendi. ABD basınında yer alan haberlere göre her iki eyalette 430 binden fazla ev, kasırga nedeniyle zarar görme riski taşıyor.

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