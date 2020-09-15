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15 Eylül 2020 Salı 00:18:00 - Güncelleme:15 Eylül 2020 Salı 00:18:00

ABD'nin güney eyaletleri Sally Kasırgası'na hazırlanıyor

Kaynak: AA

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Sally Kasırgası'nın ülkenin güneyindeki Louisiana, Mississippi ve Alabama eyaletlerinde etkili olması bekleniyor.

ABD'de batı yakasında devam eden orman yangınları kontrol altına alınmaya uğraşılırken, güneydeki körfez eyaletleri de kasırgalara hazırlanıyor.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC) tarafından yapılan açıklamada, Atlantik Okyanusu'nda etkisini sürdüren Sally Kasırgası'nın salı günü Meksika Körfezi üzerinden Louisiana, Mississippi ve Alabama eyaletlerini vurmasının beklendiği belirtildi.

Sally Kasırgası'nı "yavaş hareket eden tehlikeli bir kasırga" olarak niteleyen yetkililer, söz konusu eyaletlerde 2-3 gün devam edecek şiddetli yağış ve fırtınalar nedeniyle sel felaketlerinin yaşanabileceği uyarısında bulundu.

NHC'de görevli Daniel Brown, "Bu tür kasırgalar sadece hasara yol açan fırtınalara değil, aşırı yağış nedeniyle sel ve deniz kabarmalarına da neden olur." ifadesini kullandı.

Brown, Sally Kasırgası'nın ağır hareket etmesinden dolayı karaya çıktıktan sonra 61 santimetreye kadar yağış bırakabileceği tahmininde bulundu.

Louisiana, Grand Isle ve New Orleans'ın yüksek sel riski bulunan bölgelerindeki halktan zorunlu olarak evlerini boşaltmaları istendi.

Yerel medyada yer alan görüntülerde, yaklaşan şiddetli kasırgaya karşı bölge sakinlerinin ev ve iş yerlerinin camlarını tahta plakalarla kapattığı ve sellere karşı kum torbalarından barikatlar kurduğu görüldü.

Atlantik Okyanusu üzerinde aynı anda 5 tropikal siklon olayı

Meteoroloji yetkilileri, Atlantik Okyanusu üzerinde 5 tropikal siklon olayının yaşandığına işaret ederek, bunun daha önce ilk kez 1971'de görüldüğünü aktardı.

Yetkililer, mevcut 5 tropikal siklondan Sally ve Paulette'nin şu an kasırga kategorisinde bulunduğunu, diğer 3'ü Teddy, Vicky ve Depression Rene'nin de tropikal fırtına seviyesinde devam ettiğini kaydetti.

Sally'nin ardından gelen Paulette Kasırgası'nın Bermuda adalarını vurarak saatte 180 kilometreye varan hızla Atlantik Okyanusu açıklarında devam ettiği, ABD'ye yönelip yönelmeyeceği konusunda ise tahminde bulunmak için çok erken olduğu bildirildi.

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