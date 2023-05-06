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ABD'nin F-16 savaş uçağı düştü
06 Mayıs 2023 Cumartesi 18:23:00 - Güncelleme:06 Mayıs 2023 Cumartesi 18:23:00

ABD'nin F-16 savaş uçağı düştü

Kaynak: AA

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ABD'ye ait F-16 savaş uçağı Güney Kore'de düştü.

Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, ABD'nin F-16 savaş uçağı, yerel saatle 09.45'te başkent Seul'ün yaklaşık 60 kilometre güneyinde yer alan Pyeongtaek kentindeki Osan Hava Üssü yakınlarında düştü.

Düşmenin etkisiyle alev alan uçağa itfaiye ekipleri müdahale etti.

İtfaiye ekipleri, kazada herhangi bir sivil yapının zarar görmediğini açıkladı.

Pilotun fırlatma koltuğuyla uçaktan atlaması ve bölgede yerleşim alanı bulunmaması nedeniyle kazada can kaybı olmadı.

Etiketler : Güney Kore ABD F-16 savaş uçağı
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