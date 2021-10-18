VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD'nin F-15 uçakları, tatbikat için Bulgaristan'a geldi
Başkan Erdoğan edebiyatçı Nuri Pakdil'i andı
'Pentagon Türkiye ile F-35 sorununun çözümü için görüşüyor'
Gaziantep'te fabrika yangını
Türkiye'de vaka sayısı 30 bine yaklaştı
Başkan Erdoğan'dan Özdemir Bayraktar için başsağlığı mesajı
İçişleri Bakanlığı taksi şoförlerine '12 kural'ı hatırlattı
Başkan Erdoğan: Salgında en çok büyüyen ikinci ülke olduk!
İsrail'in Kudüs'teki şiddeti devam ediyor
On Numara sonuçları 18 Ekim çekilişi saat kaçta? On Numara çekiliş sonuçları ne zaman?
Bakan Karaismailoğlu'ndan 'Kanal İstanbul' açıklaması
Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu: Hesap sorulmalı
Yunan bakandan küstah açıklamalar! Haddini aştı
"Angola'ya savunma sanayii konusunda her türlü desteği vermeye hazırız"
ABD'den Dedeağaç'a büyük sevkiyat!
Başkan Erdoğan'dan tarihi ziyaret! İmzalar atıldı
AB ve Katar arasında 5 yıldır müzakere edilen havacılık anlaşması imzalandı
NATO tatbikata başladı
Çin o haberi yalanladı: ABD ufkunu genişletmeli
Firari CHP'liye operasyon!
Türkiye'ye ihtiyacımız var
Yerli ve milli SİHA'nın fikir babası Özdemir Bayraktar vefat etti
Kapalı kapılar ardında karanlık ittifak!
Türkiye'den Akdeniz'de petrol hamlesi
18 Ekim 2021 Pazartesi 23:54:00 - Güncelleme:18 Ekim 2021 Pazartesi 23:54:00

ABD'nin F-15 uçakları, tatbikat için Bulgaristan'a geldi

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD Hava Kuvvetlerine ait F-15 E tipi 5 savaş uçağı, "Castle Forge-2021" Bulgaristan-ABD ortak tatbikatına katılmak üzere Bulgaristan'a ulaştı.

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletindeki 366. Savaş Filosundan gelen jetler, ülkenin güneyindeki Graf İgnatievo Hava Kuvvetleri Üssünde konuşlandırıldı.

Graf İgnatievo Üssü Komutanı General Nikolay Rusev, karşılama töreninde yaptığı konuşmada, "Bu üs, 2006'dan bu yana 20'yi aşkın Bulgar-Amerikan ortak tatbikatının ev sahipliğini yaptı." dedi.

Tatbikatın ilk etabında, Amerikan jetleri, Bulgar Hava Kuvvetlerinin MiG-29, Su-25 ve L-39ZA savaş uçaklarıyla ortak görevler yapacak.

F-15'ler, 24-29 Ekim tarihlerinde Yunan Hava Kuvvetleriyle birlikte tatbikata katılmak üzere Yunanistan'ın Larisa (Yenişehir) kentinde bulunacak.

Kasımın başında Bulgaristan'a tekrar gelecek uçaklar, "Castle Forge - 2021" tatbikatının ikinci etabına iştirak edecek.

Tatbikat dolayısıyla Bulgaristan'a gelen Amerikan askeri heyetinin başkanı, ABD'nin NATO ve Avrupa Politikasından Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Spencer Boyer, başkent Sofya'ya geçerek, Bulgaristan Savunma Bakan Yardımcısı Plamen Yordanov ve Genelkurmay Başkanı General Eftim Eftimov ile bir araya geldi.

Savunma Bakanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, toplantıda iki ülke arasında NATO çerçevesindeki askeri iş birliği konuları ele alındı.

Toplantıda ayrıca, Bulgaristan Silahlı Kuvvetlerin modernizasyonu ve iki ülke arasında Karadeniz bölgesindeki siber güvenlik alanındaki iş birliği konuları da değerlendirildi.

"Castle Forge-2021" tatbikatı, 5 Kasım'da sona erecek.

Etiketler : abd NATO savunma bakanlık
idolü Vahide Perçin

idolü Vahide Perçin
Gece vakti dondurma aşerdi

Gece vakti dondurma aşerdi
ABD'ye niyet, Kanarya Adaları'na kısmet

ABD'ye niyet, Kanarya Adaları'na kısmet
Sevgiliye doğum günü partisi

Sevgiliye doğum günü partisi
Kızıyla reklam çekti

Kızıyla reklam çekti
Hamlet dizisine görkemli gala

Hamlet dizisine görkemli gala
Cilt ve saç bakımı sırlarını paylaştı

Cilt ve saç bakımı sırlarını paylaştı
Pahalı filmlerde oynamıyorum

Pahalı filmlerde oynamıyorum
"Evliliğimizi kurtarmaya çalışıyoruz"

"Evliliğimizi kurtarmaya çalışıyoruz"

EN ÇOK OKUNAN HABERLER