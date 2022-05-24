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24 Mayıs 2022 Salı 08:31:00 - Güncelleme:24 Mayıs 2022 Salı 08:32:00

ABD'nin eski Moskova Büyükelçisi McFaul'den bomba itiraf: Ukrayna'yı kandırdık!

Kaynak: Akşam Gazetesi

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ABD'nin eski Moskova Büyükelçisi Michael Anthony McFaul bomba bir açıklama yaptı. Elçi McFaul, ‘‘Ukrayna'yı NATO'ya katılabileceğine inandırırken yalan mı söyledik' sorusuna gülerek, ‘‘Evet, gerçek hayat böyle' yanıtını verdi.

ABD'nin eski Moskova Büyükelçisi Michael Anthony McFaul, 20 Mayıs tarihinde Kanada'da katıldığı uluslararası politika forumu Munk Debates'de ABD'nin, NATO üyeliği konusunda Ukrayna'yı yanılttığını itiraf etti. McFaul forumda uluslararası ilişkiler profesörü Stephan Walt'in sorusuna verdiği cevapla ABD'li diplomatların Ukrayna'yı, NATO'ya katılabileceğini inandırmak için kandırdığını söyledi.

'GERÇEK DÜNYA BÖYLEDİR'

Harvard Üniversitesi Uluslarası İlişkiler Profesörü Stephan Walt, McFaul'e ABD'li diplomatları kastederek, "2021 yılında ardı ardında Ukrayna'nın NATO'ya katılabileceğini dile getirip durduk. Diplomatlar Ukrayna'yı NATO'ya katılabileceğine inandırmak için çok çaba harcadı. Diplomatlarımız yalan mı söyledi" sorusunu sordu. Eski Büyükelçi McFaul ise "Buna inanabiliyor musunuz? Diplomatlarımız Ukrayna'ya NATO'ya üyeliğinin önerilmesinde yalan söylediler. Evet! Evet! Gerçek dünya işte böyledir" ifadesini kullandı.

Ukrayna lideri Zelenski Rus işgalinin başlamasının ardından NATO'ya üyelik çağrısında bulunmuştu.

SÖZLERİNİN ARKASINDA

McFaul daha sonra resmi Twitter hesabından iki ayrı açıklamada bulunduysa da Ukrayna'ya yalan söylendiği konusundaki fikrinin arkasında durduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı: "Yalan söylemek uygun olmayan güçlü bir cümle oldu. O anki duygularım beni Walt'in sözünü onaylamaya itti. Özür dileyerek bu sözümü geri alıyorum ancak NATO liderleri, gerçekten katılmalarını istemeden, Ukrayna'nın üyeliğiyle ilgili isteklerini kamuoyuna ilan ediyor muydu? Evet. Ve herkes bunu biliyordu."

BUNLARIN HEPSİ KAYITLI

İkinci bir paylaşımda daha bulunan McFaul "Bunu herkes biliyordu ile neyi kastettiğini" şu ifadelerle açıkladı: "Biden biliyordu, Putin biliyordu. Zelenski biliyordu. Savaştan önce bile Zelenski bu yöndeki ifadeleri hipokrasi olarak adlandırdı. Bunların hepsi kayıtlı."

ABD'NİN RUS SİYASETİ ÜZERİNDE ETKİLİ İSİM

Michael Anthony McFaul 2012-2014 yılları arasında ABD'nin Rusya Büyükelçisi olarak görev yaptı. Aynı zamanda Washington Post yazarı da olan McFaul ABD eski Başkanı Barack Obama döneminde ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Başkan Özel Asistanı ve Avrasya, Rusya İlişkileri Kıdemli Direktörü görevinde bulundu. McFaul'ün bu görevi esnasında Obama dönemindeki Rusya politikasının belirlenmesindeki en etkin isim olduğu ifade ediliyor. McFaul aktif politika hayatının ardından Stanford Üniversitesi'nde profesör olarak Politik Bilimler bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışıyor.

ALDATTILAR, 231 ÇOCUK ÖLDÜ

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında 231 çocuk yaşamını yitirdi, 658 çocuk yaralandı. Öte yandan, Rus ordusunun saldırıları nedeniyle ülkede toplam bin 828 eğitim kurumunun hasar gördüğü kaydedildi. n Savcılık, ayrıca saldırılarda 457'den fazla sivilin de yaralandığını açıkladı. Rakamların son veriler olmadığı, geçici olarak işgal edilmiş ve kurtarılmış bölgelerde çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

İşgalin en vahşi olaylarının bir kısmının yaşandığı Buça'da, Rus güçleri geride kana bulanmış bir kasaba bıraktı. n Ukrayna'nın pek çok kenti roketlerin hedefi oldu. Mariupol Belediye Başkanı Danışmanı Petr Andryushchenko ise açıklamasında, Rus saldırıları sonucunda kentte ölen sivillerin sayısının 20 bine yaklaşabileceğini duyurdu.

Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı işgalden bu yana Ukrayna'da 10 milyondan fazla kişi yerlerinden oldu. Bunların yaklaşık 3 milyon 500 bini ülkeden ayrıldı. Bu, Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'ndan beri yaşadığı kriz düzeyindeki en büyük toplu göç olarak tarihe geçti.

Etiketler : Michael Anthony McFaul UKRAYNA RUSYA ABD
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