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08 Temmuz 2020 Çarşamba 08:06:00 - Güncelleme:08 Temmuz 2020 Çarşamba 08:45:00

ABD'nin Dünya Sağlık Örgütü'nden ayrılması 1 yıl sürecek: Biden seçilirse ayrılık gerçekleşmeyecek

Kaynak: AA

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BM, ABD'nin Dünya Sağlık Örgütünden DSÖ ayrılmasının 1 yıl süreceğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Trump yönetiminin Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) ayrılma kararının ardından yaptığı açıklamada, söz konusu talebin BM'ye bildirildiğini ifade etti.

DSÖ üyesi ABD'nin örgütten ayrılması için 1 yıl önceden bildirimde bulunması gerektiğini belirten Dujarric, ABD'nin aynı zamanda DSÖ'ye olan borçlarını ayrılmadan önce ödemesi ve finansal yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

Trump yönetimi, dün Kongre ve BM'ye gönderilen bildirimle, ABD'nin DSÖ'den çekileceğini duyurmuştu.

DSÖ'yü daha önce de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede başarısızlıkla ve Çin'e yakın olmakla suçlayan ABD Başkanı Donald Trump, örgüte sağlanan finansal desteği askıya aldıklarını açıklamıştı.

Trump, DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'a 18 Mayıs'ta gönderdiği mektupta, esaslı reformlar yapmaması halinde ABD'nin örgüte sağladığı fonları 30 gün sonra "kalıcı olarak" donduracağını belirtmiş, 29 Mayıs'ta ise "Bugün Dünya Sağlık Örgütü ile ilişkimizi sonlandırıyoruz." açıklaması yapmıştı.

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