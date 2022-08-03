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03 Ağustos 2022 Çarşamba 00:13:00 - Güncelleme:03 Ağustos 2022 Çarşamba 00:13:00

ABD'nin Çin Büyükelçisi Burns, Çin Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Kaynak: AA

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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretiyle ilgili olarak ABD'nin Çin Büyükelçisi Nicholas Burns, Çin Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyareti nedeniyle Çin ve ABD arasındaki gerilim tırmanmaya devam ediyor.

Pelosi'nin Tayvan ziyaretiyle ilgili olarak ABD'nin Çin Büyükelçisi Nicholas Burns'ün Çin Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı aktarıldı.

Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Xie Feng'in Çin hükümeti adına ABD'ye sert bir temsil ve protestoda bulunmak üzere ABD'nin Çin Büyükelçisi Burns'ü acilen Dışişleri Bakanlığı'na çağırmaya yetkili kılındığı duyuruldu.

Xie yaptığı açıklamada, Pelosi'yi `kışkırtmak ve ateşle oynamakla` suçlayarak, ziyareti ile tek Çin ilkesini "ciddi şekilde" ihlal ettiğini ifade etti.

Pelosi'nin ziyaretinin "Tayvan bağımsızlığı" ayrılıkçı güçlerine ciddi ve yanlış bir sinyal gönderdiğini aktaran Xie, "Sonuçları son derece ciddi. Çin asla boş boş oturmayacak" dedi.

ABD'nin hatalarının bedelini ödemesi gerektiğini söyleyen Xie, "Çin gerekli önlemleri kararlılıkla alacaktır. Siyasi sermaye elde etmek için Tayvan meselesini manipüle etmeye çalışan herkes bedelini ödeyecek" ifadelerini kullandı.

Pelosi'nin Tayvan ziyareti Asya ziyaretine dün Singapur'dan başlayan Pelosi, Malezya'nın ardından beraberindeki heyet ile birlikte yerel saatle 22:43'te Tayvan'ın başkenti Taipei'ye gelmişti. Pelosi'yi Songshan Havaalanı'nda Tayvan Dışişleri Bakanı Joseph Wu, Taipei'de bulunan Amerikan Enstitüsü Başkanı Sandra Oudkirk ve diğer yetkililer karşılamıştı.

Pelosi'nin yarın yerel saatle 11.00'de Tayvan Lideri Tsai Ying Wen ile görüşmesi öğle saatlerinde Tayvan'dan ayrılması bekleniyor. Öte yandan Pelosi, en son 1997'de dönemin ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Newt Gingrich tarafından ziyaret edilen Tayvan'a seyahat eden en üst düzey ABD'li yetkili oldu

Etiketler : ABD Çin Büyükelçisi Nicholas Burns
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