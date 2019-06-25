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25 Haziran 2019 09:09 | Salı

ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Cohen: Bizim politikamız İran'ı müzakere masasına getirmek

ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Cohen, "Bizim politikamız İran'ı müzakere masasına getirmek için ekonomik ve diplomatik çabalar olmaya devam ediyor." açıklamasında bulundu.

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Jonathan Cohen, BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) ABD'nin talebi üzerine yapılan İran konusundaki kapalı oturum devam ederken, BM'deki gazetecilere açıklama yaptı. 

Umman Körfezi'ndeki tankerlere saldırıların sorumlusunun İran olduğunu savunan Cohen, ABD'ye ait İHA'nın da uluslararası hava sahasında vurulduğuna dair iddiasını sürdürdü.

Birçok ülkenin uçağının İran hava sahasında uçmaktan kaçındığını gördüklerini savunan Cohen, "İran, bu tür saldırıların kabul edilemez olduğunu anlamalı. Dünyanın şu anda bizim bu görüşümüze katılma zamanı." değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın diplomasiye ihtiyacı olduğunu vurgulayan Cohen, "Bizim politikamız İran'ı müzakere masasına getirmek için ekonomik ve diplomatik çabalar olmaya devam ediyor." diye konuştu.

Cohen, Umman Körfezi'ndeki tanker ve İHA olayları için şeffaf ve tarafsız soruşturmalarını sürdüreceğini, daha fazla bilgi edinince konseyi yine toplantıya çağıracaklarını kaydetti.

"Tanker saldırılarını kınıyoruz"

BMGK'nın Haziran Ayı Dönem Başkanı Kuveyt'in BM Daimi Temsilcisi Mansour el Otaibi, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Rosemary DiCarlo'nun Umman Körfezi'ndeki tanker saldırılarına ilişkin konseyi bilgilendirdiğini aktardı.

"Konsey üyeleri, deniz ulaştırması ve enerji teminine, ayrıca uluslararası barış ve güvenliğe ciddi bir tehdit arz eden tanker saldırılarını kınıyor." ifadesini kullanan Otaibi, konsey üyelerinin taraflara Körfez'deki gerginliği azaltmak için itidal ve diyalog çağrısı yaptığını vurguladı.

Almanya, Fransa ve İngiltere'den ortak açıklama

Almanya'nın BM Daimi Temsilcisi Christoph Heusgen, Fransa'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi François Delattre ve İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Karen Pierce konsey toplantısı sonrası ortak açıklama yaptı.

ABD'ye ait İHA'nın düşürülmesinden dolayı bu 3 ülkenin endişe duyduğunun vurgulandığı açıklamada, "Bu tür gelişmeler, yanlış hesap ve çatışma riski doğuruyor. Gerginliğin azaltılması ve uluslararası kanunlara tam saygı içerisinde bir diyaloğun yürütülmesi çağrısı yapıyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, "İtidal göstermek ve silahsızlandırma rejiminin önemli bir ayağı ile topyekün güvenliğimizi baltalayacak herhangi bir eylemden kaçınmak herkesin çıkarınadır." mesajı verildi.

Düşürülen İHA

İran Devrim Muhafızları Ordusu, geçen hafta Umman Körfezi'ne kıyısı olan Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuhmubarek kenti sahilinde "İran hava sahasını ihlal eden" ABD Hava Kuvvetlerine ait "RQ-4 Global Hawk" tipi İHA'nın karadan havaya füzeyle vurularak düşürüldüğünü duyurmuştu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise Hürmüz Boğazı üzerinde uçan ABD Hava Kuvvetlerine ait insansız hava aracının İran tarafından düşürüldüğünü doğrulamış ancak söz konusu İHA'nın uluslararası hava sahasında uçarken düşürüldüğünü savunmuştu.

Trump, cuma günü İran'a yönelik bir hava saldırısına onay verdiğini ancak 150 civarında İranlının ölebileceği bilgisini alınca saldırı emrini durdurduğunu açıklamıştı.

Tankerlere yönelik saldırılar

Hürmüz Boğazı ile Umman Körfezi arasındaki bölgede 13 Haziran'da iki büyük petrol tankerinde patlamalar olmuştu. Tankerlerdeki 44 kişilik mürettebat İran arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarılarak, İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Cask Limanı'na nakledilmişti.

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Seko Hiroşige, Japonya'ya yük taşıyan iki petrol tankerinin Hürmüz Boğazı yakınlarında saldırıya uğradığını duyurmuştu. Tankerlerden birinin Japonya, diğerinin ise Norveç'e ait olduğu belirtilmişti.

"Kokuka Courageous" isimli petrol tankerini işleten şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Yutaka Katada, saldırı öncesinde mürettebatın havada uçuşan cisimler gördüğünü ve yakınlarda İran donanmasına ait gemi tespit edildiğini öne sürmüştü.

(AA)

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