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09 Ağustos 2020 Pazar 00:40:00 - Güncelleme:09 Ağustos 2020 Pazar 00:40:00

ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğinden gösterilere destek

Kaynak: AA

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ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği, Lübnanlıların barışçıl gösteri yapma hakkını desteklediğini açıkladı.

ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, Lübnan halkının çok sıkıntı çektiği ve taleplerine kulak verecek liderlere sahip olmayı hak ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Lübnan halkının barışçıl gösteri yapma hakkını destekliyor ve herkesi şiddetten uzak durmaya çağırıyoruz" denildi.

Başkent Beyrut'ta salı günü meydana gelen patlamanın ardından bugün "Hesap Günü" sloganıyla düzenlenen gösterilerde 1 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği, güvenlik güçleriyle yaşanan arbedede 172 göstericinin yaralandığı açıklanmıştı.

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 158'e yükseldiği, yaralı sayısının da 6 bini aştığı belirtilmişti.

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