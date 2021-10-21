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21 Ekim 2021 Perşembe 14:42:00 - Güncelleme:21 Ekim 2021 Perşembe 14:42:00

ABD'nin Atina büyükelçisinden çarpıcı Türkiye açıklaması!

Kaynak: AA

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ABD'nin Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt, Yunanistan ve ABD'nin geçen hafta imzaladığı ABD-Yunanistan Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması'nın (MDCA), Yunanistan'ın güvenliğine katkı sağladığını savundu. Türkiye'nin Batı'ya bağlı kalmasını hem Yunanistan'ın hem de ABD'nin arzuladığını dile getiren Pyatt, sorunların barışçıl olarak diplomatik yollardan çözülmesinden yana olduklarını da kaydetti.

ABD ile Yunanistan arasında geçen hafta Washington'da imzalanan Karşılıklı Savunma İş birliği Anlaşması'nı imzalamıştı. Söz konusu anlaşma ile ilgili ABD'nin Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt açıklamada bulundu. Konuya ilişkin Türkiye'nin Batı'ya bağlı kalmasını hem Yunanistan'ın hem de ABD'nin arzuladığını dile getiren Pyatt, sorunların barışçıl olarak diplomatik yollardan çözülmesinden yana olduklarını da kaydetti.

Pyatt, SKAI TV'ye verdiği mülakatta, anlaşmaya ilişkin, "5. Madde gereğince ve NATO müttefikleri olarak birbirimizin savunmasına desteğe gelme niyetimiz dahilinde, birbirimize karşı yükümlülüklerimizi derinleştirip, teyit ederek Yunanistan'ın güvenliğini sağlıyor." diye konuştu ve anlaşmanın, Yunanistan ve Güneydoğu Avrupa'daki NATO müttefiklerine ABD'nin ittifaka bağlılığını gösterdiğini ileri sürdü.

SYRIZA'nın anlaşmaya yönelik eleştirilerinin kendisini şaşırttığını söyleyen Pyatt, bu anlaşmanın temellerinin SYRIZA iktidarı döneminde atıldığını iddia etti.

Yunanistan'ın Fransa ile imzaladığı savunma iş birliği anlaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Pyatt, bu anlaşmayı NATO'ya tezat görmediğini, aksine ittifak için tamamlayıcı bir anlaşma olarak gördüğünü belirtti.

Pyatt, "Yunanistan'ın, savunma kapasitesine yaptığı yatırımlara desteğimizi açıkça ifade ettik." diyerek, silah satışları dahil olmak üzere Yunanistan ile ikili savunma ilişkilerini derinleştirme arzusunda olduklarını söyledi.

Türkiye'nin Batı'ya bağlı kalmasını hem Yunanistan'ın hem de ABD'nin arzuladığını dile getiren Pyatt, sorunların barışçıl olarak diplomatik yollardan çözülmesinden yana olduklarını da kaydetti.

ABD VE YUNANİSTAN KARŞILIKLI SAVUNMA İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI İMZALAMIŞTI

Yunanistan ve ABD geçen hafta Washington'da yenilenen Karşılıklı Savunma İş birliği Anlaşması'nı imzalamıştı. Anlaşmaya ilişkin değerlendirmede bulunan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Bu yenileme, anlaşmanın süresiz olarak yürürlükte kalmasını sağlayacak ve ABD güçlerinin Yunanistan'daki mevcut üslerin dışında ek olarak başka üslerde de eğitim ve faaliyet göstermesine olanak tanıyacak. Bugün savunma iş birliğimizi daha da güçlendiriyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Etiketler : ABD Yunanistan TÜRKİYE Geoffrey Pyatt
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