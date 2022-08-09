ABD'nin 4 eyaletinde bugün ön seçimler yapılıyor

ABD'de 8 Kasım'da yapılacak ara seçimler öncesi bugün 4 eyalette vatandaşlar "primary" denilen ön seçimlerde, kendi bölgelerindeki yerel, federal ve kongre aday adaylarını belirlemek için sandığa gidiyor.

Wisconsin, Minnesota, Vermont ve Connecticut eyaletlerinde her partinin kendi içindeki aday adayları kasım ayındaki seçimlere katılabilmek için kozlarını paylaşacak.

Wisconsin'da Cumhuriyetçi parti aday adayları arasındaki eyalet valiliği yarışı, eski ABD Başkanı Donald Trump ile yardımcısı Mike Pence arasında güç gösterisine dönecek.

Trump'ın desteğini alan vali adayı Tim Michels, Pence'in desteklediği eski vali yardımcısı Rebecca Kleefisch ile sandıkta kapışarak kasım seçimleri için oy pusulasına girmeye çalışacak.

ILHAN OMAR 3. DÖNEM İÇİN YARIŞACAK

ABD Kongresi Temsilciler Meclisine 2018 ara seçimlerinde giren ilk başörtülü Müslüman vekil olan Ilhan Omar bugün Minnesota eyaletinde yapılacak ön seçimlerde 3. dönem için eski Minneapolis Belediye Meclis üyesi Don Samuels ile mücadele edecek.

Seçim kampanyasında Omar'ın önemli bütçe avantajı ve taban hareketi desteği olduğu belirtilirken Samuels'in ise suç oranları ve güvenlik konusundaki söylemlerinin ses getirdiği kaydediliyor.

İkinci dönem seçilmek için mücadele veren eyaletin Demokrat Valisi Tim Walz'ın karşısında kendi partisinden güçlü bir rakip bulunmuyor. Walz'in kasımdaki ara seçimlerde Cumhuriyetçi rakibi Scott Jensen ile yarışması bekleniyor.

KASIMA KADAR ÜLKEDE 10 EYALET DAHA ÖN SEÇİM YAPACAK

Connecticut'tan 30 yıldır Kongre'ye senatör gönderemeyen Cumhuriyetçi parti, bugünkü ön seçimlerde eyaletin Demokrat senatörü Richard Blumenthal'a karşı kasımda mücadele verecek rakibini belirleyecek.

Parti merkezi tarafından desteklenen eski eyalet meclisi azınlık lideri Themis Klarides, Trump'ın desteklediği aday Leora Levy'ye karşı yarışacak.

Klarides'in, muhafazakar Cumhuriyetçi tabanın aksine kürtaj hakkını ve kısmi silah kontrolünü desteklediği ve bu nedenle liberal ağırlıklı eyalette Trump'ın destek verdiği adaya karşı şansının yüksek olduğu belirtiliyor.

Diğer kuzeydoğu eyaleti Vermont'ta da Demokratlar kendi adayını belirlemek için yarışıyor.

Vermont Senatörü Bernie Sanders tarafından desteklenen eyaletin mevcut Temsilciler Meclisi vekili Peter Welch, Senato koltuğu adaylığı için aktivist Isaac Evans-Frantz ve acil tıp doktoru Niki Thran ile kozlarını paylaşacak.

Ön seçimleri kazanan Demokrat adayların, liberal eyalet olan Vermont'ta 8 Kasım'da yapılacak ara seçimleri kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Bugün ön seçimin yapılacağı 4 eyalette valilik ve kongre adaylarının yanı sıra diğer eyalet içi ve yerel pozisyonlar için de binlerce aday mücadele edecek.

Bugünden sonra ara seçimlere kadar ülkede ön seçim yapacak 10 eyalet daha bulunuyor.

13 Ağustos'ta Hawaii, 16 Ağustos'ta Alaska ve Wyoming, 23 Ağustos'ta Florida ve New York, 6 Eylül'de Massachusetts, 13 Eylül'de Delaware, New Hampshire ve Rhode Island, en son olarak Louisiana 8 Kasım'da ön seçim için sandığa gidecek.

Louisiana'da Senato adayını 10 Aralık 2022'de seçeceği için ön seçimler ara seçimin gerçekleşeceği günde yapılacak.

KASIM AYINDA KONGRE ARA SEÇİMLERİ DÜZENLENECEK

Amerikalılar 8 Kasım 2022'de yapılacak ara seçimlerde, Kongre'nin Temsilciler Meclisi'ndeki 435 sandalyenin tamamı, Senato'daki 100 sandalyenin de 35'i için sandığa gidecek.

ABD seçim sisteminde 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi üyelerinin tamamı, biri ABD Başkanının seçildiği genel seçimlerde, diğeri de ara seçimde olmak üzere her iki yılda bir sandığa gidiyor.

6 yıllığına seçilen Kongre'nin 100 üyeli Senato kanadının 3'te 1'i de her iki yılda bir seçime giderek yenileniyor.

Seçimler öncesi aday adayı olan kişiler, bulundukları bölgelerde yapılan ön seçimlere girerek kazanmaları halinde diğer adayları geride bırakıyor ve diğer parti adayı ile sandıkta yarışmak üzere oy pusulasına giriyor.