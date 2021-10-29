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29 Ekim 2021 Cuma 22:11:00 - Güncelleme:29 Ekim 2021 Cuma 22:13:00

ABD'nin 29 Ekim mesajı: Türkiye önemli bir NATO müttefiki ve ABD'nin ortağıdır

Kaynak: AA

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Türkiye önemli bir NATO müttefiki ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ortağıdır." ifadesini kullandı.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği sitesinde paylaşılan mesajda, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in ABD adına, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yıl dönümünü kutlayan Türk halkına tebriklerini sunduğu belirtildi.

"Türkiye önemli bir NATO müttefiki ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ortağıdır." ifadesini kullanan Blinken, Türkiye'nin onlarca yıldır küresel zorluklara karşı koymak için ABD ve uluslararası toplumun yanında durduğunun altını çizdi.

"ORTAKLIĞIMIZI BÜYÜTMEYİ SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ"

Blinken, iki ülkenin uzun yıllara dayanan ilişkisinin ticaret, diplomasi ve güvenlik alanlarında güçlü bir iş birliği üzerine kurulduğunu belirterek şunları ifade etti:

"Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki son derece derin, halklar arası bağlar varlığını nesiller boyu sürdürmüştür ve ilişkimizin gücü açısından kritik önem taşımaktadır.

Bu özel günü kutlarken size en iyi dileklerimizi sunuyoruz ve önümüzdeki yıllarda ortaklığımızı büyütmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz."

Etiketler : abd türkiye nato 29 ekim NATO Ankara Büyükelçiliği
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