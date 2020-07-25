  • BIST
    119202
  • Dolar
    6,8493
  • Euro
    7,9944
  • Altın
    418,8370
İstanbul
21 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Tarık Keskin terk edilmiş bir villada yakalandı
Kentte tehlike büyüyor! 2 günde 361 ev karantinaya alındı
Dünyada korona salgınında son 24 saat...
Türkiye'de son 24 saatte yaşananlar...
Edirne'deki orman yangını kontrol altına alındı
İzmir'de bir otel yangın nedeniyle boşaltıldı
Bakan Selçuk'tan flaş açıklama: Bayramdan önce yatırılacak
BirGün Gazetesi yazarından rezil paylaşım! Ayasofya'yı hazmedemedi
Kovid-19'dan Brezilya'da 1156, Meksika'da 737, Hindistan'da 757 kişi daha öldü
Aysofya Camii'nin açılışı İran basınında! '100 yılın en önemli olaylarından'
Türk büyükelçiden ABD Başkan Yardımcısına Ayasofya ayarı!
Esed rejiminden İsrail'e füze! Gerilim hat safhada
2 bin saatlik görüntüler izlendi!
Türkiye'nin yerli otomobili İngiliz basınında!
İsrail'i panik sardı: Erdoğan'ı dinlerken ben bile ürperdim, kimse hafife almasın
Meteoroloji'den iki bölge için kritik uyarı!
Bingöl'de korkutan deprem!
Türkiye'den çok sert açıklama! Avrupa'nın şımarık çocukları...
Japonya basını, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra kılınan ilk cuma namazına geniş yer ...
Yemen'de el-Mehara kentinin girişleri Güney Geçiş Konseyi unsurlarının girişine kapatıldı
Kovid-19 vaka sayısında rekor artış
ABD'de İHA ihracatı politikası yenilendi
Ürdünlüler'den Türkiye'ye Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi tebriği
ABD'deki Azeri ve Türk vatandaşlar, New York'ta Ermenistan'ı protesto etti
25 Temmuz 2020 Cumartesi 09:13:00 - Güncelleme:25 Temmuz 2020 Cumartesi 10:19:00

ABD'nin 2 numarasına Ayasofya ayarı! Türk Büyükelçi had bildirdi

ABONE OL

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in skandal "Ayasofya" paylaşımına cevap verdi. Kılıç, "Ayasofya, tüm inançlar için açık kalacaktır. Son 500 yıldır olduğu şekilde, tarihi mozaikler korunacaktır." dedi. Yunan Başpiskoposu'nun da es geçmeyen Kılıç, "Başpiskopos Elpidophoros, aynı şeyi Yunanistan'daki Osmanlı Müslümanlarının mirası için söyleyebiliyor mu?" dedi.

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Ayasofya paylaşımına verdiği yanıtta, Ayasofya Kebir Camii'nin tüm dinlere açık olacağını ve içerisindeki mozaiklerin korunacağını belirterek, Yunan Ortodoks Kilisesinin Osmanlı mirasları için aynı şeyi söyleyip söylemeyeceğini sordu. 

Pence'in Amerikan Ortodoks Başpiskoposu Elpidophoros ile yaptığı görüşme sonrası Twitter hesabından "Ayasofya'nın tüm inançlar için ilham ve tefekkür kaynağı olarak ulaşılabilir kalması" mesajının ardından, Büyükelçi Kılıç'tan yanıt geldi.

BÜYÜKELÇİMİZDEN PENCE'E CEVAP

Pence'in paylaşımına verdiği yanıtta, Kılıç, "Ayasofya, tüm inançlar için açık kalacaktır. Son 500 yıldır olduğu şekilde, tarihi mozaikler korunacaktır." ifadesini kullandı. 

Pence'in paylaşımına verdiği yanıtta, Kılıç, "Ayasofya, tüm inançlar için açık kalacaktır. Son 500 yıldır olduğu şekilde, tarihi mozaikler korunacaktır." ifadesini kullandı.

Kılıç ayrıca, Pence'e "Başpiskopos Elpidophoros, aynı şeyi Yunanistan'daki Osmanlı Müslümanlarının mirası için söyleyebiliyor mu?" sorusunu yöneltti.

PENCE'İN AYASOFYA AÇIKLAMASI

Pence söz konusu Twitter paylaşımında, "Başpiskopos Elpidophoros'a da söylediğim gibi, ABD Ayasofya'nın tüm inançlar için ilham ve tefekkür kaynağı olarak ulaşılabilir kalması çağrısında Yunan Ortodoks Kilisesinin yanında durmaktadır." ifadesini kullandı. 

Hem yurt içi hem de yurt dışında dini özgürlüklerin korunmasının ABD'nin dış politikasının önceliği olduğunu vurgulayan Pence, ABD'deki 1,5 milyon Yunan Ortodoks Kilisesi üyesinin yaptığı işlere de değer verdiklerinin altını çizdi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER