ABD'li Wall Street Journal yazdı! Topyekün bir saldırı başlatılabilir
Kaynak: Milliyet
ABD'li Wall Street Journal gazetesi, Çin'in işgal etmek istediği Tayvan'ın askeri durumunu yazdı. Haberde, orduda ve ülke genelinde korkunun giderek büyüdüğü vurgulandı. Tayvan Savunma Bakanı Chiu Kuo-cheng geçtiğimiz günlerde Çin ordusunun 2025 yılına kadar minimum zayiatla Tayvan'a topyekün bir saldırı başlatabileceğini söyledi.
ABD'li Wall Street Journal gazetesi, küresel dominasyon çabalarıyla dünyayı görülmemiş bir savaşın eşiğine yaklaştıran Çin'in işgal etmek istediği Tayvan'ın askeri durumunu yazdı. Haberde, orduda ve ülke genelinde korkunun giderek büyüdüğü vurgulandı.
Milliyet'te yer alan habere göre Çin'in Tayvan'ı işgal edeceği endişesi, Amerikan askeri planlamacılarını ve yönetim yetkililerini uzun süredir meşgul ediyor ve çok az bir kısmı, Tayvan ordusunun hattı tutabileceğini düşünüyor.
Tayvan ve ABD'deki askerler, stratejistler ve hükümet yetkilileri, adanın ordusunun iç sorunlarla dolu olduğunu ve bunların birçoğunun yıllarca süren sakin ve ekonomik refah içinde biriktiğini, şimdi de Tayvan'ın Çin'i caydırma kabiliyetini tükettiğini söylüyorlar.
Habere göre en acil endişeler arasında, her yıl askere alınan yaklaşık 80 bin Tayvanlı ve yaklaşık 2.2 milyon yedek asker arasındaki zayıf hazırlık ve düşük moral var.
'YAPRAK SÜPÜRÜP OT TEMİZLİYORUZ'
26 yaşındaki Xiao Cheng-zhi, geçen yıl sona eren dört aylık temel eğitiminin esas olarak yaprakları süpürmeyi, yedek lastikleri hareket ettirmeyi ve yabani otları çekmeyi içerdiğini söyledi. Bazı nişancılık eğitimi dışında derslerinin anlamsız olduğunu vurguladı
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