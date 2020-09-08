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08 Eylül 2020 Salı 13:40:00 - Güncelleme:08 Eylül 2020 Salı 13:40:00

ABD'li vatandaşlar koronavirüsün merkezi haline gelen ülkeden kaçmaya çalışıyor

Kaynak: AA

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Koronavirüs salgını dünyada etkisini artırmaya devam ederken ABD'li vatandaşlar salgının merkezi haline gelen ülkeden kaçmak için yer arıyor.

Koronavirüs salgınının dünyada en çok etkisini gösterdiği ülke olan ABD'de koronavirüs başladığından beri Kanada'ya geçmek isteyen 18 binden fazla kişi geri çevrildi.

Kanada sınır güvenliği ekiplerinin koronavirüsten kaçmak için Kanada'ya geçmek isteyen 18 binden fazla ABD'liyi geri çevirdiği bildirildi.

Kanada Sınır Hizmetleri Ajansının (CBSA) açıklamasında, Kovid-19 salgınının başlamasıyla birlikte kapatılan Kanada-ABD arasındaki sınırlardan toplam 18 bin 341 kişinin tekne, kara ve hava araçlarıyla geçiş yapmaya çalıştığı kaydedildi.

Açıklamada, 22 Mart 2020'den 2 Eylül 2020'ye kadar olan dönemde Kanada'ya geçmeye çalışan kişilerden 5 bin 300'ünün turistik amaçlı geçiş nedeni beyan ettiği, 2 binden fazlasının eğlenceyi ve binden fazlasının da alışveriş yapmayı gerekçe gösterdiği bildirildi.

Ülkeye girişleri engellenen bu kişilerden 15 bin 980’inin ABD, geri kalanların ise muhtelif ülkelerin vatandaşı olduğu bilgisi verilen açıklamada, aynı tarihler arasında diğer ülkelerden Kanada'ya gelen 448 hava yolcusunun "ilgili giriş standartlarını karşılamadıkları" gerekçesiyle ülkeye girişlerine izin verilmediği belirtildi.

Salgının başlangıcından bu yana ABD-Kanada arasındaki sınır kısıtlamaları beş kez yenilenerek uzatılmıştı. En son 21 Eylül'e kadar uzatılan kısıtlamalardan, ticari kamyonların yanı sıra mevsimlik göçmen işçiler ve sağlık çalışanları muaf tutuluyor.

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