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08 Ağustos 2022 Pazartesi 20:59:00 - Güncelleme:08 Ağustos 2022 Pazartesi 20:59:00

ABD'li tüketicilerin enflasyon beklentisi temmuzda düşüş gösterdi

Kaynak: AA

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ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, Amerikalı tüketicilerin kısa ve orta vadeli enflasyon beklentilerinin temmuzda keskin bir düşüş gösterdiğini bildirdi.

New York Fed, temmuz ayına ait Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarını yayımladı.

Yaklaşık 1300 hane halkının katılımıyla gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre, gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi ocakta 0,6 puan azalışla yüzde 6,2'ye geriledi.

Şubattan bu yana en düşük seviyeye gerileyen kısa vadeli enflasyon beklentisi, haziranda yüzde 6,8 ile rekor seviyeye yükselmişti.

Gelecek 3 yıllık süreci kapsayan orta vadeli enflasyon beklentisi de aynı dönemde 0,4 puan azalarak yüzde 3,2'ye indi.

Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyeyi kaydeden orta vadeli enflasyon beklentisi haziranda yüzde 3,6 seviyesinde gerçekleşmişti.

Harcamalardaki artışa ilişkin beklenti de bu dönemde 1,5 puan azalarak yüzde 6,9'a geriledi.

Enflasyon beklentilerindeki düşüşte, benzin ve gıda fiyatlarına ilişkin beklentilerde yaşanan gerileme etkili oldu.

Temmuz ayı enflasyonu çarşamba günü açıklanacak

ABD'de geçen ay açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haziranda aylık yüzde 1,3 artarken, yıllık yüzde 9,1 ile "Kasım 1981'den bu yana kaydedilen en hızlı artışı" göstermişti.

Ülkede enflasyonun yükseliş eğilimini sürdürerek yeniden 41 yılın zirvesine çıkmasının ardından ABD Merkez Bankası (Fed) temmuz toplantısında da haziranda olduğu gibi 75 baz puanlık faiz artışına gitmişti. Böylece Fed, enflasyonu yüzde 2 hedefine çekmek için marttan bu yana politika faizini toplam 225 baz puan artırmıştı.

ABD'de çarşamba günü açıklanacak temmuz ayı enflasyonuna ilişkin piyasa beklentisi ise aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 8,7 artarak bir önceki aya kıyasla yavaşlama göstermesi yönünde.

Etiketler : New York ABD enflasyon
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