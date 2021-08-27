VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İBB'nin 'Engelleniyoruz' yalanını böyle çürüttü:
Türkiye tarihine geçecek dev anlaşma sağlandı!
Paşinyan: Türkiye'den gelen olumlu sinyallere olumlu sinyallerle cevap vereceğiz
Fazıl Say CHP'li belediyelere fena patladı
Caretta sahilinde 5 yıldızlı katliam!
Pilotlar itiraf etti! Sivilleri böyle katletmişler
"Biz Amerikalılardan daha fazla insan kaybettik"
ABD'li sunucudan tepki çeken açıklama: Her ölen ABD'li asker için bir şehir yeryüzünden silinmeli
Çöküşün eşiğindeler! ''Keşke Osmanlı yasalarını uygulasaydık''
Taliban'dan Türkiye'ye teklif! Henüz karar vermedik
İstanbul Boğazı'nda gemi arızası
Kılıçdaroğlu'ndan partiyi karıştıracak sözler
Rum kesiminde Maraş hazımsızlığı!
General McKenzie: Asıl hedeflerini biliyoruz
Konya'da tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 ölü, 2 yaralı
43 milyon yaşında dört ayaklı balina fosili bulundu
Pes etmiyorlar! Fransa'dan ayrılmak için referandum yapacaklar
Başkan Erdoğan açacak! İki yeni hızlı tren hattı 4 Eylül'de hizmette
Meteoroloji uyardı: Hava sıcaklıkları artıyor
Taliban'ın terörle imtihanı
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!
Biden'dan patlamalara ilişkin önemli açıklamalar
Konuşarak şah damarı ameliyatı oldu
Türk bilim insanlarının başarısı: Alzheimer riskini ölçen kit
27 Ağustos 2021 Cuma 11:03:00 - Güncelleme:27 Ağustos 2021 Cuma 11:03:00

ABD'li sunucudan tepki çeken açıklama: Her ölen ABD'li asker için bir şehir yeryüzünden silinmeli

ABONE OL

ABD'li haber sunucusu Todd Starnes, Afganistan'daki saldırılara ilişkin tepki çeken bir paylaşımda bulundu. Starnes, 'Öldürülen her Amerikalı için Afganistan'daki bir şehir yeryüzünden silinmelidir.' dedi.

ABD'nin Afganistan'dan çekilmeye karar vermesiyle başlayan kaos dalgası devam ediyor. Taliban'ın ülkede yönetimi ele geçirmesiyle başlayan tahliye operasyonları sürerken, başkent Kabil'de arka arkaya 6 patlama gerçekleşti. Son duruma göre 13 Amerikan askeri dahil olmak üzere en az 60 kişi hayatını kaybederken, 140 kişi ise yaralandı.

"HER ÖLDÜRÜLEN AMERİKALI İÇİN BİR ŞEHİR YOK EDİLMELİ"

FOX News'te radyo moderatörlüğü yapan haber sunucusu Todd Starnes, ilk patlamaların ardından Twitter'dan yaptığı bir paylaşımla birçok kesim tarafından tepkilerin odağına getirildi. Starnes, yaptığı paylaşımda "Öldürülen her Amerikalı için Afganistan'daki bir şehir yeryüzünden silinmelidir." ifadelerini kullandı.

"KÖTÜLÜĞE KARŞI ACIMASIZ OLUNMALI"

Gelen tepkiler üzerine ikinci bir paylaşım yapan Starnes, "Eğer Taliban'ı bu tür bir dille tehdit etmezseniz, cinayetler devam edecek. Kötülükle acımasız bir şekilde mücadele edilmeli." dedi.

Etiketler : ABD Afganistan Kabil Todd Starne
Modelleri seçecek

Modelleri seçecek
Şevval'le enerjimiz tuttu

Şevval'le enerjimiz tuttu
Çekimler başladı

Çekimler başladı
Candan zarafet

Candan zarafet
Aşırı aşık oldum

Aşırı aşık oldum
Set başlamadan iptal oldu

Set başlamadan iptal oldu
Oyunculuğa göz kırptı

Oyunculuğa göz kırptı
Doğulu'dan 3 saatlik performans

Doğulu'dan 3 saatlik performans
Yazı çalışarak geçirdi

Yazı çalışarak geçirdi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER