Libya hamlemiz ayarlarını bozdu: Kafayı Türkiye'ye taktılar!

ABD'li senatörden Türkiye düşmanlığı! "Ege suları Yunanistan'a ait"
Geçmişte Türkiye karşıtı açıklama ve talepleriyle gündeme gelen ABD'li senatör Robert Menendez, Türkiye'yi suçlayıcı bir açıklama daha yaptı. Menendez, "Açık olalım Akdeniz'de tartışma yaratan tek ülke Türkiye" dedi.
Akdeniz’de Türkiye ile Yunanistan arasında tansiyon yükselirken ABD’den skandal bir açıklama geldi… Daha önce de sözde Ermeni soykırımı ile ilgili açıklama ve taleplerde bulunarak Türkiye karşıtı bir tutum sergileyen Demokrat Senatör Robert Menendez, Akdeniz’deki gerilim ile ilgili konuştu.
Menendez, “Şimdi açık olalım, Akdeniz’de gerilim yapan tek ülke Türkiye. Bu sular Yunanistan’a aittir ve ABD Dışişleri Bakanlığı su götürmez bir şekilde ve açıkça Türkiye’nin bu konuda yalnız olduğunu ve bu gerilimden sorumlu olduğunu söylemesi gerek” ifadesini kullandı.
SKANDAL YORUMLAR BİTMİYOR
Yunan lobisini yürüten Amerikan Yunan Enstitüsü’nün bir etkinliğinde konuşan Menendez, Kıbrıs konusunda da, “Türkiye’nin müdahalesi barış sürecine zarar veriyor. Eğer Türkiye olmasaydı adadaki tarafların barış sağlayabileceğini her zaman düşünmüşümdür” yorumunda bulundu.
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