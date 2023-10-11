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ABD'li senatörden skandal çağrı: Gazze'yi dümdüz edin!
11 Ekim 2023 Çarşamba 16:17:00 - Güncelleme:11 Ekim 2023 Çarşamba 16:17:00

ABD'li senatörden skandal çağrı: Gazze'yi dümdüz edin!

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Amerikalı Senatör Lindsey Graham, katıldığı bir canlı yayında Filistin halkını hedef alarak "Dini bir savaştayız. Ben İsrail tarafındayım. Ne yapmanız gerekiyorsa yapın. Yeri (Gazze'yi) dümdüz edin!" dedi.

Amerikalı Senatör Lindsey Graham, FOX News'te katıldığı bir canlı yayında Filistin halkını hedef alarak "Dini bir savaştayız. Ben İsrail tarafındayım. Ne yapmanız gerekiyorsa yapın. Yeri (Gazze'yi) dümdüz edin!" dedi.

Etiketler : ABD GAZZE FİLİSTİN SENATÖR
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