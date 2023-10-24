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24 Ekim 2023 Salı 14:15:00 - Güncelleme:24 Ekim 2023 Salı 14:15:00

ABD'li senatörden, İsrail'in olası kara saldırısının "Gazze'deki siviller için felaket olacağı" uyarısı

Kaynak: AA

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ABD'de Demokrat Senatör Peter Welch, İsrail'in olası kara saldırısının "Gazze'deki masum Filistinliler için felaket olacağını" belirtti.

Vermont eyaletinin Demokrat Senatörü Welch, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye düzenlemeyi planladığı kara harekatının olası sonuçlarına dair endişelerini kaydetti.

Senatör Welch, "Yakında gerçekleşmesi beklenen bir kara saldırısının, Gazze'deki masum Filistinliler için felaket olacağından ve rehineleri kurtarmaya yönelik yoğun çabaları tehlikeye atacağından şüphe yok." ifadesini kullandı.

Kara saldırısının Gazze'deki vahim koşulları daha da kötüleştireceği uyarısında bulunan Welch, İsrail'in, Gazze'de yaşayan, aralarında 1 milyon çocuğun da bulunduğu Filistinli sivilleri koruma sorumluluğu olduğuna da dikkati çekti.

"GAZZE'DEKİ İNSANİ KOŞULLAR DAHA DA KÖTÜLEŞİYOR"

Welch, şimdiye kadar 5 binden fazla Filistinlinin öldüğünü de hatırlattı.

"Gazze'deki insani koşullar çok kötü ve her geçen gün daha da kötüleşiyor." değerlendirmesinde bulunan Welch, aralarında kadın ve çocukların olduğu 1 milyon Filistinlinin yerlerinden edildiğini vurguladı.

Welch, yerlerinden edilen Filistinlilerin başını sokacakları bir yerleri olmaksızın, gıda, su ve ilaç gibi temel gereksinimlerden de yoksun bırakıldığını belirtti.

Senatör Welch, Birleşmiş Milletlerin (BM) yardım çabalarının ise halihazırda ihtiyaçları karşılayamadığına işaret etti.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 308'i asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 55'i çocuk, 1119'u kadın olmak üzere 5 bin 87 kişinin öldüğünü, 15 bin 273 kişinin yaralandığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 90'ın üzerinde Filistinlinin öldüğü belirtildi.

Çatışmalarda 20'si Filistinli, 3'ü İsrailli ve biri Lübnanlı olmak üzere 24 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 30 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.

Etiketler : israil gazze kara harekatı peter welch
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