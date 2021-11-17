ABD'li senatörden küstah sözler: Türkiye'ye F-16 satmayın

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17 Kasım 2021 Çarşamba 08:30:00 - Güncelleme:17 Kasım 2021 Çarşamba 09:55:00

ABD'li Senatör Bob Menendez'den skandal sözler: Türkiye'ye F-16 satmayın

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Türkiye karşıtı söylemleriyle gündeme gelen, sıkı bir FETÖ destekçisi olan ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Demokrat Bob Menendez, 'istedikleri gibi davranmayan' Türkiye'ye F-16 satışını onaylamadığını söyledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, F-16 savaş uçağı tedariki ve mevcut F-16 savaş uçaklarının bir kısmının modernize edilmesi dahil bazı konuları görüşmek üzere askeri bir heyetin ABD'ye gittiğini açıkladı.

Konuya ilişkin Air Force isimli haber sitesine açıklamalarda bulunan ve Türkiye karşıtı söylemleriyle tanınan Demokrat Parti Senatörü Bob Menendez, Türkiye'ye F-16 satışını onaylamadığını söyledi.

"TÜRKİYE İSTEDİĞİMİZ GİBİ DAVRANMIYOR"

Menendez, "Gerçekten bir sorun var, bu bizim arzu ettiğimiz Türkiye değil. Türkiye, ilerleyebileceğimiz ve ona en gelişmiş savaş teçhizatından bazılarını verebileceğimiz şekilde davranan bir NATO müttefiki değil" ifadelerini kullandı.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA DA TÜRK SİHA'LARINI HEDEF ALMIŞTI

ABD Savunma Bütçesi görüşmelerinde konuşan Menendez, Türkiye'nin ürettiği silahlı insansız hava araçlarının barış ve insan hakları için büyük bir tehdit olduğunu öne sürmüş, "Türkiye'nin İHA ve SİHA programının ABD'nin ulusal güvenliğine etkileri araştırılsın." diyerek ambargo çağrısı yapmıştı.

"TÜRKİYE İÇİN ÜRETİLEN UÇAKLAR YUNANİSTAN'A VERİLSİN" DEMİŞTİ

Menendez, Senato'ya sunduğu "ABD-Yunanistan savunma iş birliği" tasarısında, Türkiye için üretilen F-35 uçaklarının Atina yönetimine verilmesini önermişti.

Etiketler : Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar İHA ve SİHA ABD-Yunanistan Bob Menendez
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