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01 Ekim 2021 Cuma 10:02:00 - Güncelleme:01 Ekim 2021 Cuma 10:13:00

ABD'li komutan itiraf etti: Savaşın sonu istediğimiz gibi olmadı

Kaynak: Hürriyet

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ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, “Hepimiz için net olan şu ki, Afganistan'daki savaş istediğimiz şekilde bitmedi" itirafında bulundu.

Amerikan Senatosu, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi sırasında yaşananları soruşturuyor. Bu kapsamda senatörlerin sorularını yanıtlayan ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, "Savaş istediğimiz şekilde bitmedi" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Senato Silahlı Kuvvetler Komitesinde katıldığı Afganistan'dan çekilme sürecine ilişkin oturumda, 'ülkesinin 20 yıllık savaşı kaybettiğini' söyledi. "Hepimiz için net olan şu ki, Afganistan'daki savaş istediğimiz şekilde bitmedi, Kabil'de yönetimi Taliban aldı" diyen Milley, "Bu son 20 günün, hatta 20 ayın kaybı değildi; Çok daha geriye giden bir dizi stratejik kararın toplam etkisi" ifadelerini kullandı.

"IRAK'IN İŞGALİ OLUMSUZ ETKİLEDİ"

Milley sözlerine şöyle devam etti: "Afganistan'a müdahelenin gerekçesi olan, Amerika'yı terör örgütü El Kaide'ye karşı korumak noktasında başarılı olduğumuz söylenebilir. Ancak buna rağmen savaşın sonu istediğimiz gibi olmadı. Yaşanılanlardan çıkarılacak dersler var. 2003'te Irak'a girme kararı, Afganistan'dan asker kaydırmayı gerektirdiği için bugünkü sonuca olumsuz etki yapmış olabilir."

BIDEN'A 'ASKER KALSIN' TAVSİYESİ

ABD Merkez Kuvvetleri (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie de önceki gün Senato'da verdiği ifade sırasında, Beyaz Saray'a 2 bin 500 askerin Afganistan'da kalmayı sürdürmesini tavsiye ettiğini söyledi. Bunun üzerine Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, "Hükümet Afganistan'da izlenmesi gereken yola dair farklı öneri ve tavsiyeler aldı. Nihayetinde kararı başkomutan (Biden) verir. O (Biden) da, 20 yıllık savaşı sonlandırmanın vaktinin geldiğine karar verdi" açıklamasını yaptı.

Etiketler : Amerikan Senatosu ABD Merkez Kuvvetleri CENTCOM Kenneth McKenzie
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