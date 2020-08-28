ABD'li Joey Hood: Sincar'da PKK değil Irak ve Türkiye olsun
Sincar'ın terör örgütü PKK'dan temizlenmesi gerektiğini belirten ABD'li Joey Hood, Türkiye, Irak ve IKBY ile birlikte çalışma yürütebilir açıklamasında bulundu. Hood, "Sincar gibi yerler, PKK da dahil düzensiz silahlı gruplardan temizlenebilir ve halkın refahına çalışacak ve halk tarafından kabul görecek bir sivil yönetim kurulabilir” dedi.
ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Ortadoğu'dan sorumlu Birinci Bakan Yardımcısı Joey Hood, 19 Ağustos'ta Washington'da yapılan ABD-Irak görüşmelerine ilişkin basın toplantısı düzenledi.
Aksam.com.tr'nin haberine göre; ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Ortadoğu’dan sorumlu Birinci Bakan Yardımcısı Joey Hood, “Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Irak merkezi hükümeti ve Türkiye, ABD’nin ve diğer koalisyon ülkelerinin danışmanlığı ve desteğiyle birlikte çalışma yürütebilir. Sincar gibi yerler, PKK da dahil düzensiz silahlı gruplardan temizlenebilir ve halkın refahına çalışacak ve halk tarafından kabul görecek bir sivil yönetim kurulabilir” dedi.
Bu konuyu tüm taraflarla üst düzeyde istişare ettiklerini belirten Hood, çözüm sürecinin başlaması için Sincar’dan daha güzel bir yer bulunmadığını kaydetti.
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