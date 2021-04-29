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29 Nisan 2021 Perşembe 14:00:00 - Güncelleme:29 Nisan 2021 Perşembe 14:00:00

ABD'li isimle görüşen Aliyev'den Türkiye vurgusu

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'e Biden'ın 1915 olaylarıyla ilgili açıklamasından duyduğu rahatsızlığı iletti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını sözde "soykırım" olarak nitelemesinden duyduğu rahatsızlığını iletti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev ile Blinken'in telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Azerbaycan'ın gerçekleştirdiği enerji projeleri, Dağlık Karabağ'daki gelişmeler, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubunun bundan sonraki faaliyeti konuşuldu.

Aliyev görüşmede, ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine değinerek, "Türkiye, Azerbaycan'ın yakın dostu ve müttefikidir. Savaş sonrası dönemde bölgemizde çok önemli ve olumlu rol oynuyor. ABD Başkanı'nın bu açıklaması, Azerbaycan yönetimi ve kamuoyu tarafından rahatsızlıkla karşılandı." ifadelerini kullandı.

Etiketler : azerbaycan aliyev abd türkiye
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