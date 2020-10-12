  • BIST
    1178.35
  • Dolar
    7,8916
  • Euro
    9,3342
  • Altın
    488,1330
İstanbul
16 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD'li ilaç firmasına Kovid-19 antikor testi için 'acil kullanım' yetkisi verildi
PKK'lı teröristlerce tuzaklanan patlayıcı düzeneği imha edildi
DSÖ: Aşı aralıktan itibaren onaya sunulmaya hazır olabilir
Fatih Terim: Deniz bitmiş durumda
DSÖ Genel Direktörü: Virüsün serbestçe dolaşmasına izin vermek ahlak dışıdır
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Yerli lityum üretimi yıl sonunda başlayacak
Başkan Erdoğan'dan Bulut için başsağlığı mesajı
Muğla açıklarında mahsur kalan 14 sığınmacı kurtarıldı
Azez'de yapımı tamamlanan briket evler sahiplerine teslim edildi
Emniyetten eli kelepçeli kaçtı, arkadaşının evinde yakalandı
Libya'daki en büyük petrol sahası Şerara'da petrol pompalama işlemi başladı
Başkan Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştir ...
İtalya Kovid-19 salgınında 4 bin 619 yeni vaka açıkladı
KKTC Dışişleri Bakanlığı: Rum faşistlerin provokasyonu bu kez cezasız kalmamalı
İstanbul ve çevre illere fırtına uyarısı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan velilere teşekkür
Koronavirüs tehlikeli noktaya ulaştı! Yeni kısıtlamalar açıklandı
İçişleri Bakanlığı: 5 terörist teslim oldu
Avukat Özlem Zengin, “Açelya Akkoyun'la Akla Takılanlar” programına konuk oldu
Bakan Koca koronavirüste son durumu açıkladı!
Bakan Akar'dan Ege ve Doğu Akdeniz açıklaması: Bizi test etmeyin
Oktay'dan Oruç Reis paylaşımı: Çıktığın bu kutlu seferde yolun açık olsun
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 219 bin 708'e yükseldi
Ermenistan'ın Gence'ye düzenlediği saldırıda can kaybı 10'a çıktı
12 Ekim 2020 Pazartesi 22:30:00 - Güncelleme:12 Ekim 2020 Pazartesi 22:30:00

ABD'li ilaç firmasına Kovid-19 antikor testi için 'acil kullanım' yetkisi verildi

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD'de, sağlık teknolojileri firması Abbott'a Kovid-19 antikor testi için "acil kullanım" yetkisi verildi.

Sağlık teknolojileri firması Abbott, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) antikor testi için ABD'de "acil kullanım" yetkisi aldığını açıkladı.

İlaç ve tıbbi alet üreticisi firma, resmi internet sitesinden yaptığı duyuruda, ABD Gıda ve İlaç İdaresinin (FDA) Abbott laboratuvarlarında üretilen Kovid-19 antikor kan testinin acil kullanımına onay verdiğini belirtti.

Amerikan firması, ''AdviseDX'' testinin bir kişinin daha önce Kovid-19'a maruz kalıp kalmadığını tespit etmek için kanda ''Immunoglobulin M'' adı verilen bir antikor türünü tanımlamak için kullanıldığını ifade etti.

"ACİL KULLANIM" YETKİSİ

Dünyanın 160 ülkesinde faaliyet gösteren ilaç firması, önceden de ''IgG" olarak adlandırılan bir başka antikor türünü tespit edebilen test dahil, 7 test için acil kullanım için yetkisi almıştı.

FDA, ciddi veya yaşamı tehdit eden hastalıkların teşhis ve tedavisi için yeterli veya onaylanmış alternatif ilaçların olmadığı durumlarda, onaylanmamış tıbbi ürünlere ''acil kullanım" yetkisi verebiliyor.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER