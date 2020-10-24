ABD'li astronot Rubins başkanlık seçimleri için oyunu uzaydan kullandı

ABD'li astronot Rubins başkanlık seçimleri için oyunu uzaydan kullandı

ABD'li astronot Kate Rubins, Amerika Birleşik Devletleri'nde 3 Kasım'daki başkanlık seçimleri için Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan oy kullandı.

DHA'da yer alan habere göre, ABD Başkanlık seçimlerine 11 gün kala, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) astronotu Kate Rubins, oyunu, bulunduğu ISS’ten kullanarak elektronik olarak gönderdi.

NASA Kate Rubins'in 'Uluslararası Uzay İstasyonu oy verme kabini' yazısının önünde Rubins’in fotoğrafını yayınladı. Rubins, 2016 yılında gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinde de oyunu Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan kullanmıştı.