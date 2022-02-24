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24 Şubat 2022 Perşembe 11:00:00 - Güncelleme:24 Şubat 2022 Perşembe 12:25:00

AB'den Ukrayna harekatına tepki: Tarihin gördüğü en katı yaptırımlar söz konusu olacak

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AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "2. Dünya Savaşı sonrası en karanlık dönemi yaşıyoruz." dedi. Tarihin gördüğü en katı yaptırımların söz konusu olacağını belirten Borell, "AB, Rus ekonomisinin stratejik sektörlerine, kilit teknolojilere ve pazarlara erişimi engelleyen yaptırımlar uygulayacak." dedi.

AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı operasyonun ardından kameraların karşına geçip ilk resmi açıklamasını yaptı.

Borrell'in açıklamasından satır başları şöyle:

"II. Dünya Savaşı'ndan beridir en karanlık günü yaşıyoruz. Uluslararası kamuoyu bu konunun ciddiyetinin farkında olmalı. Bu bir ölüm-kalım meselesi. Bu küresel toplumumuzun geleceğiyle ilgili bir meseledir. Birlik içinde duracağız. Bugüne kadar uyguladığımız en sert yaptırımlardan biri olacak. Biz AB olarak çok güçlü bir topluluğuz, bunu kimse hafife almamalı. Aktif olarak tahliye çalışmalarına da destek vereceğiz.

Bu krizi Rusya başlattı. Başkan Putin derhal bu anlamsız saldırıya son versin. Avrupa Birliği şimdiye kadarki en güçlü ve en sert yaptırım paketini hazırlıyor.

Bu küresel toplumumuzun geleceğiyle ilgili bir meseledir. Birlik içinde duracağız. Biz AB olarak çok güçlü bir uluslar topluluğuyuz bunu kimse hafife almamalı. Aktif olarak tahliye çalışmalarına da destek vereceğiz."

Etiketler : AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell AB RUSYA UKRAYNA
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