AB'den Ukrayna harekatına tepki

AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı operasyonun ardından kameraların karşına geçip ilk resmi açıklamasını yaptı.

Borrell'in açıklamasından satır başları şöyle:

"II. Dünya Savaşı'ndan beridir en karanlık günü yaşıyoruz. Uluslararası kamuoyu bu konunun ciddiyetinin farkında olmalı. Bu bir ölüm-kalım meselesi. Bu küresel toplumumuzun geleceğiyle ilgili bir meseledir. Birlik içinde duracağız. Bugüne kadar uyguladığımız en sert yaptırımlardan biri olacak. Biz AB olarak çok güçlü bir topluluğuz, bunu kimse hafife almamalı. Aktif olarak tahliye çalışmalarına da destek vereceğiz.

Bu krizi Rusya başlattı. Başkan Putin derhal bu anlamsız saldırıya son versin. Avrupa Birliği şimdiye kadarki en güçlü ve en sert yaptırım paketini hazırlıyor.

Bu küresel toplumumuzun geleceğiyle ilgili bir meseledir. Birlik içinde duracağız. Biz AB olarak çok güçlü bir uluslar topluluğuyuz bunu kimse hafife almamalı. Aktif olarak tahliye çalışmalarına da destek vereceğiz."