02 Temmuz 2020 Perşembe 14:11:00 - Güncelleme:02 Temmuz 2020 Perşembe 14:11:00
AB'den Türkiye'ye üst düzey ziyaret!
Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek.
AB Türkiye Delegasyonundan yapılan açıklamada, Yüksek Temsilci Borrell, bir dizi temaslarda bulunacağı aktarıldı.
Borrell'in 6-7 Temmuz tarihlerinde Türkiye'de olması bekleniyor.
Programa ilişkin detayların ayrıntılı olarak duyurulacağı kaydedildi.
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