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15 Şubat 2021 Pazartesi 20:20:00 - Güncelleme:15 Şubat 2021 Pazartesi 20:20:00

AB'den Türkiye'ye başsağlığı mesajı

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Avrupa Birliği (AB), 13 Türk vatandaşının terör örgütü PKK tarafından şehit edilmesi dolayısıyla Türkiye'ye başsağlığı diledi.

AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 13 Türk vatandaşının terör örgütü PKK tarafından katledildiğine ilişkin can sıkıcı haberleri gördüklerini belirtti.

Stano, "Türk halkına başsağlığı dileklerimizi iletmek ve kurbanların ailelerine acılarını en samimi şekilde paylaştığımızı ifade etmek isteriz." ifadesini kullandı.

Etiketler : AB Komisyonu Peter Stano Gara bölgesi
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