VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi
"Kılıçdaroğlu'nu görünce televizyonu kapatıyorum"
İngiltere'den rakiplerimizi kızdıracak karar
Selçuk Bayraktar'dan 'uçan otomobil' açıklaması!
Resmen gövde gösterisi yaptılar
Kritik bölgede omuz omuza!
Taliban, Rusya'dan yardım istedi!
Komşu sınırı 'çelik'ten duvar!
Kıbrıs'ta en gerçekçi çözüm iki ayrı devlete dayalı
ABD'de sel... 10 kişi öldü, 31 kişi kayboldu
"Daha fazla Afgan alınmasına karşıyım"
Sosyal medyanın kahramanı oldu
357 Türk vatandaşını Afganistan'dan tahliye eden THY uçağı İstanbul'a ulaştı
Direnişten ilk zafer! Taliban'dan 3 bölgeyi geri aldılar
Biden tahliye için yardım istemeye hazırlanıyor
Kocaeli'de düğün zehir oldu: 28 kişi hastaneye kaldırıldı
Muğla'da vahşet: Para vermeyen annesini öldürdü
Jeanine Anez hapishanede intihar girişiminde bulundu
Konya'da feci kaza... 3 genç öldü
Hepsi vuruldu
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den sağanak uyarısı
24 saatte orayı terk ederiz
"Namuzsuzların sınırı yoktur"
İran sınırı 7/24 göz hapsinde
15 Ağustos 2021 Pazar 13:38:00 - Güncelleme:15 Ağustos 2021 Pazar 14:52:00

Avrupa'da büyük panik! Türkiye sınırına yerleştirdiler!

ABONE OL

Frontex, Yunanistan'ın Türkiye ile sınır bölgesine bir gözetleme balonu konuşlandırdı. Afgan kriziyle yeni mülteci akınından korkan AB, bu yolla sınır denetimlerini güçlendirmeye çalışıyor.

Afganistan kaynaklı yeni bir sığınmacı krizinden korkan Avrupa Birliği (AB), Yunanistan'ın Türkiye ile sınır bölgesinde, yüksek teknolojiye sahip yeni bir takip ve gözetleme sistemi konuşlandırdı. DW Türkçe'nin aktardığına göre, AB'nin sınır koruma ajansı Frontex tarafından Dedeağaç'taki Alexandropoli Havalimanı ve Limni adasında konuşlandırılan bu sistem, ilk kez denenmiş olacak.

Sınır denetimlerinin güçlendirilmesi amacıyla gelişmiş özel kameralarla donatılmış bir balonu Yunanistan'ın Türkiye ile sınırına konuşlandıran AB, böylelikle sınır muhafızlarının bölgede kaçak göçmenleri taşıyan botları daha erkenden tespit etmelerini sağlamak istiyor.

TAM ZAMANLI GÖZETLEME

Habere göre termal kameralar, özel sensörler ve vericilerin bulunduğu sistem, uyduların da yardımıyla 60 kilometre çapındaki geniş bir alanda, gerçek zamanlı gözetleme ve takip yapılmasına imkan tanıyor. Bu sistemi konuşlandırma planının, Afganistan'daki gelişmelerden önce yapıldığı öne sürülüyor.

Öte yandan Frontex sözcüsü Piort Switalski, "Gayet tabii ki özellikle Afganistan ve Tunus'ta, AB'ye göç akınını etkileyebilecek gelişmeleri yakından gözlemliyor, takip ediyoruz" açıklamasını yaptı. Switalski ayrıca, konuşlandırılan yeni sistemlerin, denizdeki sınır denetimlerini büyük ölçüde güçlendireceğini kaydetti.

Yunanistan'da, kaçak göçle mücadele amacıyla 400 Frontex çalışanı görev yapıyor. Son yıllarda hem Frontex hem Yunanistan sınır muhafızları, sığınmacıları yasadışı bir biçimde geri itme suçlamasıyla karşı karşıya. Gerek Yunanistan gerekse Frontex suçlamaları reddediyor.

Koronavirüs salgını, düzensiz göçmen sayılarının azalmasına yol açmıştı. Ancak Frontex sözcüsü Switalski, AB'ye Batı Balkanlar üzerinden geçişlerin bu yıl ikiye katlandığını söyledi.

Etiketler : Afganistan AB ABD Piort Switalski
Beşikçioğlu'nun kızı oyunculuğu seçti

Beşikçioğlu'nun kızı oyunculuğu seçti
İsabella ‘Gözyaşları'yla dönüyor

İsabella ‘Gözyaşları'yla dönüyor
Los Angeles'ta klip çekti

Los Angeles'ta klip çekti
Annesi yoğun bakıma kaldırıldı

Annesi yoğun bakıma kaldırıldı
Modada Hadise çıkacak

Modada Hadise çıkacak
Babamın soyadını kullanma artık

Babamın soyadını kullanma artık
Klipte gelin oldu

Klipte gelin oldu
Buruk ziyaret

Buruk ziyaret
Reyting kurbanı oldu

Reyting kurbanı oldu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER