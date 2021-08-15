Afganistan kaynaklı yeni bir sığınmacı krizinden korkan Avrupa Birliği (AB), Yunanistan'ın Türkiye ile sınır bölgesinde, yüksek teknolojiye sahip yeni bir takip ve gözetleme sistemi konuşlandırdı. DW Türkçe'nin aktardığına göre, AB'nin sınır koruma ajansı Frontex tarafından Dedeağaç'taki Alexandropoli Havalimanı ve Limni adasında konuşlandırılan bu sistem, ilk kez denenmiş olacak.

Sınır denetimlerinin güçlendirilmesi amacıyla gelişmiş özel kameralarla donatılmış bir balonu Yunanistan'ın Türkiye ile sınırına konuşlandıran AB, böylelikle sınır muhafızlarının bölgede kaçak göçmenleri taşıyan botları daha erkenden tespit etmelerini sağlamak istiyor.

TAM ZAMANLI GÖZETLEME

Habere göre termal kameralar, özel sensörler ve vericilerin bulunduğu sistem, uyduların da yardımıyla 60 kilometre çapındaki geniş bir alanda, gerçek zamanlı gözetleme ve takip yapılmasına imkan tanıyor. Bu sistemi konuşlandırma planının, Afganistan'daki gelişmelerden önce yapıldığı öne sürülüyor.

Öte yandan Frontex sözcüsü Piort Switalski, "Gayet tabii ki özellikle Afganistan ve Tunus'ta, AB'ye göç akınını etkileyebilecek gelişmeleri yakından gözlemliyor, takip ediyoruz" açıklamasını yaptı. Switalski ayrıca, konuşlandırılan yeni sistemlerin, denizdeki sınır denetimlerini büyük ölçüde güçlendireceğini kaydetti.

Yunanistan'da, kaçak göçle mücadele amacıyla 400 Frontex çalışanı görev yapıyor. Son yıllarda hem Frontex hem Yunanistan sınır muhafızları, sığınmacıları yasadışı bir biçimde geri itme suçlamasıyla karşı karşıya. Gerek Yunanistan gerekse Frontex suçlamaları reddediyor.

Koronavirüs salgını, düzensiz göçmen sayılarının azalmasına yol açmıştı. Ancak Frontex sözcüsü Switalski, AB'ye Batı Balkanlar üzerinden geçişlerin bu yıl ikiye katlandığını söyledi.