AB'den Rusya'ya yeni yaptırımlar

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Rusya'ya yönelik yeni ticaret yasakları, hem sivil hem de askeri amaçla kullanılabilecek ürün ve teknolojilere ihracat kontrolleri ile insansız hava aracı (İHA) gönderenlere ilave kısıtlamalar getirecek yeni yaptırımları onayladı.

AB dönem başkanı İsveç'in resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, üye ülkelerin savaşın yıl dönümünde Rusya'ya yönelik 10'uncu yaptırım paketini kabul ettikleri bildirildi.

Paylaşımda, "Bugün AB, Rusya'ya yönelik 10'uncu yaptırım paketini onayladı." ifadesi kullanıldı.

Yeni yaptırım paketinin çift kullanım ve teknoloji ürünlerine daha sıkı ihracat kısıtlamaları getirdiği belirtilen paylaşımda, bunun savaşı destekleyen, propaganda yayan veya Rusya'ya savaşta kullanılan İHA'ları teslim eden kişi ve kuruluşlara yönelik kısıtlayıcı tedbirler içerdiği kaydedildi.

Paylaşımda, AB'nin ne kadar sürerse sürsün Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğine işaret edildi.

Yaptırımların bütün detayları ise henüz paylaşılmadı.

AB Komisyonu'nun geçen hafta hazırladığı yaptırım paketi, Rus ekonomisini kritik teknoloji ve sanayi ürünlerden mahrum bırakmak için 11 milyar avroyu aşan miktardaki ürüne ihracat yasakları içeriyor.

Elektronik, özel araçlar, makine ve motor parçaları, kamyon ve jet motorları için yedek parçalar gibi ürünleri içeren paket, inşaat sektörünün Rusya ordusuna yönlendirilebileceği anten veya vinç gibi ürünleri de hedef alıyor.

Hem askeri hem sivil maksatla kullanılabilecek çeşitli ürünlere de ihracat yasağı getiriliyor.

İHA, füze ve helikopter de dahil, Rusya'nın silah sistemlerinde kullanılabileceği yeni elektronik bileşenler ile termal kameralara da kısıtlamalara dahil ediliyor.

Rusya'ya yönelik çift kullanımlı ürün yaptırımları kapsamından ilk defa üçüncü ülke kuruluşları da ekleniyor, bu çerçevede İranlı bazı kurumlar yaptırım listesine giriyor.

Paket, mevcut yaptırımların ihlal edilmesi veya çevresinden dolaşılmasını önlemek için yeni önlemler içeriyor.

Propaganda faaliyetinde bulunanlar, askerler ve siyasileri içeren çok sayıda kişi de paketle AB yaptırım listesine ekleniyor, bu kişilere seyahat yasağı getirilirken kurum ve bireylerin mal varlıkları donduruluyor.

AB üyesi ülkeler, onay için oy birliği gereken yaptırım paketini 3 gündür müzakere ediyordu.