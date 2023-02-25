VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'deki depremlerde arama kurtarma faaliyetlerine katılan Arjantinliler için tören
YSK yerinde inceleme yapacak
Pentagon, Çin'in Ukrayna-Rusya savaşında taraf tutmasından endişe ediyor
Depremlerden etkilenen mültecilere 50 milyon dolara kadar yardım
Depremlerde yaralanan 3 kişi İstanbul'a getirildi
AB'den Rusya'ya yeni yaptırımlar
G7 ülkeleri, Rusya'yı saldırganlığını durdurmaya ve Ukrayna topraklarından çekilmeye çağırdı
İngiltere'de 29 televizyon kanalında eş zamanlı deprem bölgesine yardım çağrısı yapılacak
Hatay'da depremde yıkılan Rende Sitesi'nin arsa sahibi tutuklandı
Mısır'da 2 bin yıl öncesine ait 22 antik mezar bulundu
Depremde hasar gören taşınmaz kültür varlıklarına yapılan bağışlara vergi matrahı düzenlemesi
ABD, Ukrayna'yı desteklemek için 9,9 milyar dolarlık yardım açıkladı
Zelenskiy, Putin ile konuşacak bir şeyin olmadığını söyledi
Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Bakan Yanık: Sisteme kayıtlı 1894 depremzede çocuğumuzun 1431'ini ailelerine teslim ettik
Depremzede çocuklar polis aracıyla gezdi
TFF'den erteleme karşılaşmaları hakkında açıklama
Kazı çalışması sırasında temeli hasar gören bina boşaltıldı
Bakanlık'tan 'sosyal yardım yönlendirmeleri'ne ilişkin uyarı
Öğretmenler maaşını, öğrenciler ise burslarını bağışladı
Mark Eliyahu, Türkiye'deki depremler nedeniyle sosyal medya paylaşımlarına ara verdiğini açıkladı
EYT yasası için gözler Meclis'te
AFAD: Depremlerde can kaybı 44 bin 218'e yükseldi
25 Şubat 2023 Cumartesi 07:30:00 - Güncelleme:25 Şubat 2023 Cumartesi 07:30:00

AB'den Rusya'ya yeni yaptırımlar

Kaynak: AA

ABONE OL

AB üyesi ülkeler, Rusya'ya yönelik yeni ticaret yasakları, hem sivil hem de askeri amaçla kullanılabilecek ürün ve teknolojilere ihracat kontrolleri ile insansız hava aracı (İHA) gönderenlere ilave kısıtlamalar getirecek yeni yaptırımları onayladı.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Rusya'ya yönelik yeni ticaret yasakları, hem sivil hem de askeri amaçla kullanılabilecek ürün ve teknolojilere ihracat kontrolleri ile insansız hava aracı (İHA) gönderenlere ilave kısıtlamalar getirecek yeni yaptırımları onayladı.

AB dönem başkanı İsveç'in resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, üye ülkelerin savaşın yıl dönümünde Rusya'ya yönelik 10'uncu yaptırım paketini kabul ettikleri bildirildi.

Paylaşımda, "Bugün AB, Rusya'ya yönelik 10'uncu yaptırım paketini onayladı." ifadesi kullanıldı.

Yeni yaptırım paketinin çift kullanım ve teknoloji ürünlerine daha sıkı ihracat kısıtlamaları getirdiği belirtilen paylaşımda, bunun savaşı destekleyen, propaganda yayan veya Rusya'ya savaşta kullanılan İHA'ları teslim eden kişi ve kuruluşlara yönelik kısıtlayıcı tedbirler içerdiği kaydedildi.

Paylaşımda, AB'nin ne kadar sürerse sürsün Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğine işaret edildi.

Yaptırımların bütün detayları ise henüz paylaşılmadı.

AB Komisyonu'nun geçen hafta hazırladığı yaptırım paketi, Rus ekonomisini kritik teknoloji ve sanayi ürünlerden mahrum bırakmak için 11 milyar avroyu aşan miktardaki ürüne ihracat yasakları içeriyor.

Elektronik, özel araçlar, makine ve motor parçaları, kamyon ve jet motorları için yedek parçalar gibi ürünleri içeren paket, inşaat sektörünün Rusya ordusuna yönlendirilebileceği anten veya vinç gibi ürünleri de hedef alıyor.

Hem askeri hem sivil maksatla kullanılabilecek çeşitli ürünlere de ihracat yasağı getiriliyor.

İHA, füze ve helikopter de dahil, Rusya'nın silah sistemlerinde kullanılabileceği yeni elektronik bileşenler ile termal kameralara da kısıtlamalara dahil ediliyor.

Rusya'ya yönelik çift kullanımlı ürün yaptırımları kapsamından ilk defa üçüncü ülke kuruluşları da ekleniyor, bu çerçevede İranlı bazı kurumlar yaptırım listesine giriyor.

Paket, mevcut yaptırımların ihlal edilmesi veya çevresinden dolaşılmasını önlemek için yeni önlemler içeriyor.

Propaganda faaliyetinde bulunanlar, askerler ve siyasileri içeren çok sayıda kişi de paketle AB yaptırım listesine ekleniyor, bu kişilere seyahat yasağı getirilirken kurum ve bireylerin mal varlıkları donduruluyor.

AB üyesi ülkeler, onay için oy birliği gereken yaptırım paketini 3 gündür müzakere ediyordu.

Etiketler : ab avrupa rusya yaptırım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX