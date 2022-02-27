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27 Şubat 2022 Pazar 20:04:00 - Güncelleme:27 Şubat 2022 Pazar 20:04:00

AB'den Rusya'ya yeni yaptırımlar

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AB, Rusya'ya yeni yaptırım kararlarını açıkladı. Alınan karara göre, AB hava sahasını Rus uçaklarına kapatıldı.

AB, Rusya'ya yeni yaptırım kararlarını açıkladı. AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Sputnik ve Russia Today ile bunlara bağlı medya kuruluşlarının AB'de yasaklanacağını bildirdi.

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Belarus'a yeni ekonomik yaptırımlar uygulayacaklarını ve AB hava sahasını Rus uçaklarına kapatacaklarını açıkladı.

Etiketler : AB Rusya yaptırım Ukrayna
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