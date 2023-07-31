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31 Temmuz 2023 Pazartesi 16:00:00 - Güncelleme:31 Temmuz 2023 Pazartesi 16:00:00

AB'den Nijer'e askeri müdahale uyarısı yapan ECOWAS'a destek

Kaynak: AA

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Avrupa Birliği (AB), Nijer'deki darbe sonrası bu ülkeye askeri müdahale dahil olmak üzere çeşitli tedbirler alan Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) tüm kararlarını desteklediğini bildirdi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, dünkü ECOWAS Zirvesiyle ilgili açıklamasında, Nijer'deki askeri darbeyi kınayan ECOWAS ülkeleri liderlerine katıldıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'u ülkenin tek seçilmiş ve meşru lideri olarak tanıdıklarını vurgulayan Borrell, "AB, darbeye karşılık ECOWAS'ın aldığı tüm tedbirlere hızlıca ve kararlı şekilde destek verecektir." ifadesini kullandı.

Borrell, dış müdahale suçlamasını reddederek Nijer halkının iradesine saygı duyulması gerektiğini, sivillere, diplomatik personele ve tesislere saldırılardan darbecilerin sorumlu tutulacağını kaydetti.

Öte yandan AB Konseyi Başkanı Charles Michel de Cumhurbaşkanı Bazum ile temaslarının sürdüğünü açıkladı.

Sosyal medyadan açıklama yapan Michel, dün gece Bazum ile telefon görüşmesi yaptığını belirterek, "Nijer'in anayasal ve meşru kurumlarına, anayasal düzenin yeniden tesisi için yürütülen bölgesel girişimlere AB'nin mutlak desteğini yineledim." ifadesini kullandı.

ECOWAS'TAN NİJER'DEKİ DARBECİLERE ASKERİ MÜDAHALE UYARISI

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Omar Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlendiğini ve geçiş hükümetinin başına geçtiğini açıklamıştı.

ECOWAS ise Cumhurbaşkanı Bazum'un serbest bırakılması ve görevine dönmesi için cuntaya 1 hafta süre verdi. Ayrıca ECOWAS ülkeleri, Nijer'e tüm hava ve kara sınırlarını kapattı ve Nijer'in Batı Afrika Devletleri Merkez Bankasındaki (BCEAO) varlıkları donduruldu.

ECOWAS, talepleri yerine getirilmezse askeri müdahale dahil her türlü seçeneğin değerlendirileceğini bildirdi.

Etiketler : avrupa birliği nijer askeri darbe ecowas
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