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06 Ağustos 2022 Cumartesi 19:35:00 - Güncelleme:06 Ağustos 2022 Cumartesi 19:35:00

AB'den İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonrasında 'itidal' çağrısı

Kaynak: AA

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AB, İsrail'in abluka altında tuttuğu Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından "tüm taraflara" azami itidal çağrısında bulundu.

Avrupa Birliği (AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan açıklamada, AB'nin Gazze'deki gelişmeleri "büyük endişeyle izlediği" belirtildi.

Açıklamada, "AB, gerginliğin daha fazla yükselmemesi ve daha fazla can kaybının önlenmesi için tüm taraflara azami itidal çağrısı yapmaktadır. İsrail, sivil halkını koruma hakkına sahipken öncelikle her iki tarafta da sivil halkları etkileyecek, daha fazla can kaybı ve acıya sebep olacak daha geniş bir çatışmanın önlenmesi için her şey yapılmalıdır." ifadelerine yer verildi.

AB'nin açıklamasında, son olayların siyasi bir ufkun yeniden tesis edilmesi ve Gazze'de sürdürülebilir bir durumun sağlanmasına duyulan ihtiyacı bir kez daha gösterdiği belirtildi.

İsrail ordusu dün abluka altındaki Gazze Şeridi'nde İslami Cihad Hareketine ait merkezlere saldırı başlatmıştı. Saldırılarda biri 5 yaşındaki çocuk ve ikisi kadın olmak üzere 15 Filistinli hayatını kaybetmiş, 125 sivil yaralanmıştı.

Etiketler : Avrupa Birliği israil gazze
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