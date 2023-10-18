AB Komisyonu Başkanı: Sivillerle dolu bir hastaneyi vurmanın hiçbir mazereti olamaz
Kaynak: AA
İsrail ordusunun 7 Ekim'de başlayan Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor. İsrail, katliamını sürdüreceğini korkunç bir saldırıyla tekrar gösterdi. Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan gelen açıklama vahşetin boyutunu gözler önüne serdi. İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki El-Ehli Baptist Hastanesi saldırısında en az 500 Filistinli hayatını kaybetti. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırısına ilişkin "Sivillerle dolu bir hastaneyi vurmanın hiçbir mazereti olamaz." dedi.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmasının ardından Filistinli gruplar ile İsrail arasındaki çatışmalar 12'inci gününde devam etti. İsrail ordusu, gece boyunca, Gazze'nin çeşitli bölgelerini savaş uçakları, savaş gemileri ve topçu atışlarıyla vurdu.
İSRAİL HASTANEYİ VURDU: 500 ÖLÜ
İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu ölenlerin sayısı 500'e yükseldiği bildirildi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, konuyla ilgili AA muhabirine açıklamada bulundu. Kudra, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu ölü sayısının 500'e yükseldiğini söyledi.
AB'DEN İSRAİL'E SERT TEPKİ
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Dün, Gazze'de yüzlerce yaralının barındığı hastane adeta cehenneme döndü. el-Ehli Baptist Hastanesi'ndeki görüntüler dehşet verici ve üzücü. Sivillerle dolu bir hastaneyi vurmanın hiçbir mazereti olamaz. Tüm gerçeklerin ortaya konması ve sorumluların hesap vermesi gerekiyor." ifadesini kullandı.
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