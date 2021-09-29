VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Üretim durma noktasında! 100 milyon kişi etkilendi
Suriye'de barış Türkiye-Rusya ilişkilerine bağlı
AB'den iş birliği çağrısı!
Kripto parada tarihi hamle!
Başkan Erdoğan Rusya'da!
Japon balıkları birçok ilde akvaryumları süslüyor
Bahçesinde Afrika kavunu yetiştirdi
Bakan Soylu'dan önemli açıklamalar
Türkiye dünyada ilk 5'e girdi
Bir ürün daha yerlileştirildi
Bakan Karaismailoğlu: Ankara-İstanbul Hızlı Tren hattındaki çalışmalar önümüzdeki yıl bitecek
Teröristbaşı Mazlum Kobani itiraf etti
Türkiye'deki Fransız şirketlerden dev hamle!
Pedagojik formasyon geri dönüyor: İşte başvuru şartları
İstanbul'da öğretmenlerin aşılanma oranı yüzde 92'nin üzerine çıktı
5 ve 20 TL'lik banknotlarda değişiklik
Eylül ayı ekonomik güven endeksi açıklandı
İçişleri Bakanlığı: 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi
"Türkiye" pişmanlıklarını itiraf ettiler
Başörtülü kadına oy kullandırmadılar
Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Sağanak ve fırtına var
Para için Atina'yı kışkırttı
AB'den Çin'e çağrı
Türkiye Rus 'Checkmate' uçaklarına yöneldi
29 Eylül 2021 Çarşamba 14:07:00 - Güncelleme:29 Eylül 2021 Çarşamba 14:07:00

AB'den iş birliği çağrısı! Kosova'da, Sırbistan plakalı araçlara geçici plaka verilmesinin neden olduğu kriz sürüyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Avrupa Birliği, Kosova'nın 20 Eylül itibarıyla Sırbistan plakalı araçların sınırdan geçişlerine izin vermemesi sonrası başlayan sınır geçişiyle ilgili krizin çözümü için bir kez daha diyalog çağrısında bulundu.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, AB'nin kolaylaştırıcılığındaki Belgrad-Priştine Diyaloğu'nun mevcut durumu çözmek için tek platform olduğunu belirtti.

Von der Leyen, "Kalıcı bir çözüm bulmak için diyaloğu kullanmak önem taşıyor. Çözüm için tek yol iş birliği." ifadesini kullandı.

AB'nin Belgrad-Priştine Diyaloğu Özel Temsilcisi Miroslav Lajcak da bugün Sırbistan ve Kosova'nın müzakerecileriyle görüştü.

Lajcak, ayrı ayrı yaptığı görüşmelerde mevcut krizin çözümüne yönelik yolları ele aldığını duyurdu. Görüşmelerin gün boyunca devam edeceği bildirildi.

- KOSOVA VE SIRBİSTAN ARASINDAKİ GERGİNLİK

Kosova'nın 20 Eylül itibarıyla Sırbistan plakalı araçların sınırdan geçişlerine izin vermemesi ve ülkeye giren taşıtlara geçici Kosova plakası vermesi, iki ülke arasında gerginliğe neden olmuştu.

Kosova İçişleri Bakanlığı, iki ülke arasında 2016'da imzalanan serbest trafik dolaşımı anlaşmasının 15 Eylül'de süresinin dolduğunu, ülkede sadece Kosova Cumhuriyeti plakalı araçların dolaşımının mümkün olacağını bildirmişti. Bakanlığın açıklamasında, geçici plakaların araçların ön ve arka camına yerleştirildiği, gerçek plakaların ise söküldüğü ifade edilmişti.

Benzer uygulamanın Kosova plakalı araçlara da yaklaşık 10 yıldır uygulandığı Sırbistan'ın girişinde, Kosova plakalı araçların gerçek plakaları sökülerek ön ve arka camına geçici plakalar yerleştiriliyor.

AB ve NATO, Kosova ile Sırbistan arasındaki sınır geçişleri nedeniyle ortaya çıkan gerginliğin düşürülmesi için daha önce de çağrıda bulunmuştu.

- BELGRAD-PRİŞTİNE DİYALOG SÜRECİ

AB'nin ara buluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci, ilişkilerin normalleşmesini ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanımasını amaçlıyor.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı hala kendi toprağı olarak görmeye devam etse de Kosova bugüne kadar 100'ün üzerinde ülke tarafından bağımsız bir devlet olarak tanındı.

Kosova ile Sırbistan arasındaki diyalog süreci, farklı sebeplerden yaşanan gerginlikler nedeniyle sık sık kesintiye uğradı.

Etiketler : Avrupa Birliği AB Kosova ile Sırbistan sınır geçişi
Eski dostların buluşması

Eski dostların buluşması
Sarıçam ormanları gençleştiriliyor

Sarıçam ormanları gençleştiriliyor
Tuz hakkında doğru bilinen yanlışlar

Tuz hakkında doğru bilinen yanlışlar
Baht Oyunu'na dahil oldu

Baht Oyunu'na dahil oldu
Amerika çok pahalı

Amerika çok pahalı
Alişan'dan hafta sonu keyfi

Alişan'dan hafta sonu keyfi
Pop müziği rezil ettiler

Pop müziği rezil ettiler
Çiftin ayrılığı kısa sürdü

Çiftin ayrılığı kısa sürdü
Bostancı şov

Bostancı şov

EN ÇOK OKUNAN HABERLER