AB'den İran'a yaptırım kararı
Kaynak: AA
Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya İHA sağladığı gerekçesiyle İran'a karşı yeni yaptırım kararı aldı.
AB, İran'a Ukrayna'daki savaşta kullanması için Rusya'ya insansız hava araçları (İHA) sağladığı gerekçesiyle yaptırım uygulama kararı aldı.
AB Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada, İran'ın Ukrayna'daki savaşta kullanması için Rusya'ya sağladığı İHA'ların geliştirilmesi ve üretilmesinde rol alan 6 kişi ve 5 kuruluşa yaptırım uygulanacağı duyuruldu.
Açıklamada yaptırım listesine "Shakad Sanat Asmari, Baharestan Kish, Saad Sazeh Faraz Sharif, Sarmad Electronic Sepahan ve Kimia Part Sivan" isimli şirketler ve onların yöneticilerinin eklendiği bildirildi.
AB'nin yaptırımları, mal varlıklarının dondurulması, seyahat ve mali kaynak aktarımının yasaklanmasını içeriyor.
AB söz konusu yaptırımları uygulamak amacıyla İran'ın Rusya'ya İHA sağladığına dair yeterince kanıt toplamak için bir seneyi aşkın süredir hazırlık yürütüyordu.
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