İngiltere ve AB karşı karşıya!

İngiltere'de hükümet, Avrupa Birliği'nden ayrılık anlaşmasının parçası olan Kuzey İrlanda Protokolü'nün tek taraflı değiştirilmesini öngören yasa tasarısını parlamentoya sundu. AB, protokolü değiştirme girişimine tepki gösterdi.

Tasarı, Birleşik Krallık'ı oluşturan İngiltere, Galler ve İskoçya'dan Kuzey İrlanda'ya giden malların gümrüğe tabi tutulması zorunluğunu büyük ölçüde kaldırıyor.

Tasarı metnine göre, Kuzey İrlanda'da kalacak mallar, gümrük kontrolüne gerek duyulmadan taşınabilecek. Ancak İrlanda Cumhuriyeti üzerinden AB'ye gidecek mallarsa gümrüğe tabi tutulacak.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Kuzey İrlanda'daki siyasi istikrarı destekleyeceğini savundu.

AB Komisyonu, İrlanda Protokülünü yeniden müzakere etmenin gerçekçi olmadığını açıkladı. İngiltere'nin tek taraflı eylemine orantılı tepki verileceği kaydedildi.

TARTIŞMALI KUZEY İRLANDA PROTOKOLÜ

Brexit Anlaşmasının bir parçası olan protokol, Birleşik Krallık'ın parçası olan Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasındaki ticareti düzenliyor.

Protokole göre, Brexit'e rağmen Kuzey İrlanda, AB'nin Gümrük Birliği kurallarına tabi olmaya devam ediyor.

Birleşik Krallık'ın geri kalanıyla ticareti ise Kuzey İrlanda limanlarında gümrüğe tabi tutuluyor.

Katolik ayrılıkçılar ile İngiltere'yle birlik yanlısı Protestanlar arasındaki savaşı sona erdiren Belfast Anlaşması gereği, kontrollerin yapılabildiği fiziki bir kara sınırı oluşturulamıyor.

Bu yüzden kontrollerin ancak denizde yapılması kararlaştırılsa da İngiltere hükümeti uzun süredir değişiklik talep ediyor.

Ayrıca, Kuzey İrlanda'da İngiltere'yle birlik yanlısı Demokratik Birlik Partisi (DUP) de protokolün iptal edilmesini ya da en azından değiştirilmesini istiyor.

Parti, Londra'ya baskı yapabilmek için mayıs ayındaki yerel seçimler sonrası Kuzey İrlanda'da yeni yönetimin oluşturulmasını engelliyor.