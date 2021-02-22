AB'den flaş Rusya kararı! Yaptırım uygulanacak
AB ülkelerinin dışişleri bakanları, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın tutuklanması nedeniyle Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulanmasını kararlaştırdı.
AB ülkelerinin dışişleri bakanları, Rus muhalif Aleksey Navalny'ın tutuklanması nedeniyle Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulanmasını kararlaştırdı.
Moskova Temyiz Mahkemesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kamuoyu önünde en fazla bilinen muhaliflerinden Yolsuzlukla Mücadele Fonu kurucusu Aleksey Navalny'a verilen 2.5 yıllık hapis cezasının onandığını duyurmuştu.
ABD, AB, NATO ve birçok başka ülke Rusya'ya Navalny'ın serbest bırakılması çağrısı yapmıştı.
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