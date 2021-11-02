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02 Kasım 2021 Salı 23:14:00 - Güncelleme:02 Kasım 2021 Salı 23:14:00

AB'den Etiyopya çağrısı: Endişe duyuyoruz

Kaynak: AA

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Avrupa Birliği (AB), Etiyopya'da olağanüstü hal ilan edilmesinden endişe duyduklarını belirterek, silahların susturulması için çağrıda bulundu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nin (TPLF) saldırıları nedeniyle ülkede olağanüstü hal ilan edilmesinden endişe duyduklarını bildirdi.

TPLF veya Oromo Kurtuluş Ordusu'nun (OLA) başkent Addis Ababa'yı kuşatmaya alacak herhangi bir hamlesine karşı olduklarını kaydeden Borrell, "Hükümetin topyekun seferberliği ülkeyi ve vatandaşlarını iç savaşa ve parçalanmaya doğru daha fazla sürükleyecektir." ifadesini kullandı.

Borrell, "Tüm tarafların barışla kucaklaşmak için gücü ve fırsatı bulunmaktadır. Silahları susturmanın zamanı gelmiştir." ifadesine yer verdi.

Etiyopya hükümeti, kuzeyde ilerleyişini sürdüren isyancı TPLF'nin saldırıları nedeniyle bugün ülkede olağanüstü hal ilan etti. TPLF'nin Addis Ababa'ya yapabileceği muhtemel saldırılara karşı savunma görev birlikleri oluşturuldu.

Ülkede federal ordu ile TPLF arasında çıkan çatışmalar Kasım 2020'den bu yana devam ediyor. Ağır çatışmaların ardından Amhara eyaletindeki Dessie ve Kombolcha kentlerini alan TPLF güçlerinin başkente yaklaşık 350 kilometre uzaklıkta olduğu belirtiliyor.

Etiyopya ordusu, Kasım 2020'de isyancılara karşı başlatılan operasyonlarda kısmi başarı sağlasa da insani durumu gerekçe göstererek 28 Haziran'da Tigray'ın merkezi Mekelle'den çekilmişti. TPLF'nin Amhara ve Afar eyaletlerindeki ilerleyişi sonrasında ordu karşı saldırıya geçmişti.

Ülkenin kuzeyinde 11 aydır süren çatışmalar, yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etti, bölgede 5 milyondan fazla kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor.

Etiketler : ab avrupa birliği etiyopya
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