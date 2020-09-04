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04 Eylül 2020 Cuma 23:22:00 - Güncelleme:04 Eylül 2020 Cuma 23:22:00

AB'den Doğu Akdeniz için uluslararası konferans önerisi

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Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Doğu Akdeniz'de tansiyonu düşürmek için çok taraflı konferans düzenlenebileceğini söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Türkiye-AB ilişkileri ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin basına açıklama yaptı.

AB üyesi ülke liderlerinin Brüksel'de 24-25 Eylül'de Türkiye konusunda zirve düzenleyeceğini anımsatan Michel, toplantıda Türkiye'ye karşı nasıl bir politika izleneceğini ve ilişkilerin nasıl geliştirileceğini ele alacaklarını ifade etti.

Michel, Doğu Akdeniz'de münhasır ekonomik bölge sınırları, enerji, güvenlik ve göç gibi başlıkların liderlerce değerlendirileceğini anlattı.

Doğu Akdeniz'de tansiyonun düşürülmesi amacıyla çok taraflı bir konferans düzenlenmesi teklifinde bulunan Michel, konferansa ilgili taraflar ve NATO'nun da katılabileceğini belirtti.

Michel, Ankara ve Atina'ya konferans önerisini ilettiğini belirterek, söz konusu konferansının bölgede gerginliği düşürmek ve diyalog kanalı açmak için en iyi yol olabileceğini söyledi.

Son haftalarda yaşanan gerginliğinin bitmesini isteyen Michel, "Bu durum böyle devam edemez." ifadesini kullandı.

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