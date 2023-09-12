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12 Eylül 2023 Salı 17:40:00 - Güncelleme:12 Eylül 2023 Salı 17:40:00

AB'den doğal afetler nedeniyle Yunanistan'a 2 milyar 250 milyon avroya kadar destek

Kaynak: AA

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin yangın ve sel felaketleri nedeniyle Yunanistan'a toplamda 2 milyar 250 milyon avroya kadar destekte bulunacağını söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu Genel Kurul oturumları için bulunduğu Fransa'nın Strasburg kentinde, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile ortak basın toplantısında konuştu.

Yunanistan'daki yangının, şimdiye kadar ülkede görülen en yıkıcı felaket olduğunu ve ardından meydana gelen selden ülkenin büyük kesiminin etkilendiğini vurgulayan von der Leyen, AB'nin Yunan halkının yanında yer alacağını söyledi.

Von der Leyen, Miçotakis ile hasarın giderilmesi için ülkeye sağlanabilecek fonlarla ilgili görüşme yaptıklarını belirterek, AB Komisyonu'nun, yardımları iletmekte hızlı ve esnek davranacağı sözünü verdi.

AB Komisyonu Başkanı, "Uyum" ve "Avrupa Sosyal" fonları kapsamında hak edilmiş miktarlara ek olarak, Ortak Tarım Politikası çerçevesinde daha önce kullanılmamış iki fonla birlikte, toplamda 2 milyar 250 milyon avro civarında destek verileceğini bildirdi.

Von der Leyen, bunların haricinde üye ülkelerin uzlaşmasıyla Yunanistan'ın, talep ettiği Dayanışma Fonu'ndan da yardım alabileceği ve bu durumda gelecek seneye kadar 400 milyon avroya yakın yardımla desteklenebileceğini kaydetti.

Miçotakis de ülkesinin geçen ay Avrupa tarihinin en büyük yangını ile Yunanistan'ın yaşadığı en büyük sel felaketiyle aynı ay içerisinde karşılaştığını vurgulayarak, AB Konseyi'ni Dayanışma Fonu konusunda ikna etmeyi şahsi misyonu olarak benimseyeceğini kaydetti.

Etiketler : ab afet yunanistan sel yangın
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